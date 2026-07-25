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TRAGEDIJA U SLAVONIJI /

Troje tinejdžera sletjelo s ceste: poginuo 18-godišnjak,vozač i drugi putnik ozlijeđeni

Troje tinejdžera sletjelo s ceste: poginuo 18-godišnjak,vozač i drugi putnik ozlijeđeni
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Foto: Požega.eu

Na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad vozilom

25.7.2026.
8:34
Maja Mahovlić
Požega.eu
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 23.10 sati kod Pleternice poginuo je 18-godišnji putnik, dok su 19-godišnji vozač i 17-godišnji putnik lakše ozlijeđeni.

Na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad vozilom.

Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila, izvijestila je požeška policija.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni.

Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske evidentirane su i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici.

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