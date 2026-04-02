Imamo reakciju bivšeg šefa Hrvatice koja je krala u UN-u: 'Ovu vijest sam dugo čekao'

Ivan Šimonović, bivši šef Stalnog predstavništva RH pri UN-u, za RTL Danas je u četvrtak komentirao slučaj Renate Supine-Saltus, zaposlenice Stalne misije RH pri UN-u u New Yorku koju se sumnjiči da je 750.000 dolara pronevjerila prijevarnom shemom fakturiranja troškova.

"To je vijest koju sam dugo čekao. Prije dvije godine sam Renati Supini-Saltus uručio izvanredni otkaz, zbog sumnje na djela koja joj se sad stavljaju na teret, a koja su se događala dugo vremena i prije nego sam došao za veleposlanika", poručuje Šimonović.

Dodaje da je svu dokumentaciju prije dvije godine dostavio Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) te da je potom krenula međunarodna istraga.

Detalji slučaja

Podsjetimo, sumnja se da je Supina-Saltus od srpnja 2017. do studenog 2023. kao zaposlenica na ugovor o djelu Stalne misije RH pri UN-u prebacivala novac na svoje osobne račune otvorene u jednoj američkoj banci i tako pribavila nezakonitu korist od 750.000 dolara. Na tom radnom mjestu bila je od 1999. godine.

Američko tužiteljstvo istaknulo je da je ponekad vršila dvostruka plaćanja za određene račune, a u drugim izrađivala lažne račune, ponekad čak i od fiktivnih dobavljača, a zatim ih fakturirala Stalnoj misiji.

Pravosudna tijela SAD-a protiv nje su pokrenuli postupak nakon izvida Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Oglasio se MVEP

MVEP se o slučaju oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ističe kako su nepravilnosti u financijskom poslovanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku otkrivene upravo kroz izvanredni unutarnji nadzor Ministarstva, koji je od samoga početka vođen s najvećom ozbiljnošću i uz punu podršku i praćenje ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Renata Supina-Saltus bila je angažirana u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku od 13. rujna 1999. do 28. studenoga 2023. godine kao lokalno osoblje, temeljem ugovora o obavljanju pomoćnih administrativno-tehničkih poslova, prvenstveno kao tajnica predstavništva, a od lipnja 2012. godine i kao računovođa. Implementacijom aplikacije materijalno-financijskog poslovanja KONTO, tijekom rujna 2023. godine utvrđene su ozbiljne indicije o pronevjeri financijskih sredstava Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Renata Supina-Saltus je nakon toga, sukladno uputi Ministarstva, 27. studenoga 2023. godine udaljena s rada, dok joj je 28. studenoga 2023. godine preporučenom poštom upućena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora. U suradnji Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima i Ministarstva provedena je iscrpna analiza financijske dokumentacije za razdoblje od 2012. do 2023. godine.

Analizom financijskih transakcija po poslovnom računu Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, temeljem svih dostupnih podataka, utvrđena je osnovana sumnja da je imenovana u razdoblju od srpnja 2017. godine do otkaza ugovora pronevjerila ukupno 753.261,73 američkih dolara. Prema utvrđenim indicijama, to je činila kao osoba angažirana za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, zadužena i ovlaštena za plaćanje računa za isporučene usluge, zloupotrijebivši dano joj povjerenje na način da je plaćala krivotvorene račune za neizvršene i/ili nepostojeće usluge, pri čemu je iznose usmjeravala na vlastiti bankovni račun, kao i dvostrukim plaćanjem računa, pri čemu je jedna od uplata također izvršavana na njezin bankovni račun.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske kompletnu je dokumentaciju po završetku iscrpne analize u ovom predmetu dostavilo na nadležno postupanje Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u svibnju 2024. godine.

S obzirom na prirodu predmeta, uključujući mjesto počinjenja kaznenoga djela i stalni boravak osumnjičene u Sjedinjenim Američkim Državama, USKOK je predmet proslijedio na nadležno postupanje američkim saveznim tijelima, koja su potom preuzela daljnje postupanje.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ne tolerira nikakve zlouporabe, nepravilnosti ni nezakonita postupanja, neovisno o tome gdje su počinjena i tko je u njih uključen", ističe MVEP.

