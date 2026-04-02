Hrvatica ukrala 750.000 dolara u UN-ovoj misiji: Objavljeno o kome je riječ

Pravosudna tijela Sjedinjenih Američkih Država pokrenula su, nakon Uskokovih izvida, postupak protiv Renate Supine-Saltus, zaposlenice Stalne misije RH pri UN-u u New Yorku koju se sumnjiči da je pronevjerila 750.000 dolara prijevarnom shemom fakturiranja troškova, izvijestilo je tužiteljstvo.

Uskok je, ne navodeći identitet osumnjičenice, priopćio da je na temelju informacija zaprimljenih od Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, proveo izvide protiv 60-godišnjakinje s odobrenim stalnim boravkom u SAD-u zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Kako ističe Uskok, nakon provedenih izvida u suradnji s predstavnicima Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj, prikupljeni podaci podijeljeni su nadležnim tijelima SAD-a, koja su nakon provedene istrage pokrenula postupak protiv Supine-Saltus.

Za što se točno sumnjiči?

Sumnja se da je Supina-Saltus, od srpnja 2017. do studenog 2023., kao zaposlenica na ugovor o djelu Stalne misije RH pri UN-u, koristeći svoje ovlasti i mogućnost pristupa bankovnim računima Stalne misije, prebacivala novac na svoje osobne račune otvorene u jednoj američkoj banci, pribavivši sebi nezakonitu korist od 750.000 dolara.

Američko tužiteljstvo je preciziralo da je Supina-Saltus ponekad vršila dvostruka plaćanja za određene račune, dok je u drugim slučajevima izrađivala lažne račune, ponekad od fiktivnih dobavljača, a koje je potom fakturirala Stalnoj misiji.

Zatim je te prijevarne uplate usmjeravala na svoje račune, dodalo je američko tužiteljstvo.

Prema navodima američkog tužiteljstva, Supina-Saltus iz West Havena u Connecticutu je optužena po jednoj točki optužnice za prijevaru putem interneta, za koju je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora te dvije točke optužnice za pranje novca, za koje je predviđena najveća kazna od 10 godina zatvora.

Američko tužiteljstvo ističe da je potencijalne kazne u ovom slučaju propisao Kongres SAD-a, kao i da su one navedene samo u informativne svrhe, budući da će o izricanju presude optuženici odlučivati ​​sudac.

Kako ističe Ministarstvo pravosuđa SAD-a, američki državni odvjetnik za Južni okrug New Yorka Jay Clayton zahvalio je Državnom odvjetništvu RH i Uskoku na suradnji, navodeći da je pomoć u slučaju pružio i regionalni stalni pravni savjetnik pri Uredu za razvoj, pomoć i obuku inozemnih tužitelja pri Ministarstvu pravosuđa u Hrvatskoj.