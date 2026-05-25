Medved zastao kraj naše novinarke pa je nasmijao pitanjem: Pogledajte što joj je rekao

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'SVE OKEJ?' /

Na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, koja se od 16 sati održava u Zagrebu, među prvima je stigao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Pri ulasku je prošao kraj okupljenih novinara, no nakratko je zastao i uz osmijeh se obratio RTL-ovoj novinarki Ivi: "Sve okej?". Na to mu je ona kroz smijeh odgovorila: "Sve u redu."

Kratka i spontana razmjena izmamila je osmijehe okupljenima te na trenutak razbila ozbiljnu političku atmosferu uoči početka sjednice.