SAMO HRABRO /
Mini Vatreni s golemim ambicijama nastupaju na U17 Euru
Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija nalazi se u Estoniji, gdje ih čekaju utakmice o kojima su sanjali.
Predvođeni izbornikom Marijanom Budimirom, mini Vatreni s golemim ambicijama u ponedjeljak protiv jake Belgije u skupini A otvaraju nastup na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026), natjecanju koje okuplja samo osam najboljih selekcija Starog kontinenta (UEFA U-17 2026.).
Nakon impresivnog kvalifikacijskog ciklusa, Hrvatska se našla u iznimno zahtjevnoj skupini s domaćinom Estonijom, moćnom Belgijom i vječnim favoritom Španjolskom. No, poruka iz hrvatskog tabora je jasna i glasna. Straha nema, a respekt postoji prema svima, ali se nikome ne priznaje da je bolji.
Sretno, mini Vatreni!
