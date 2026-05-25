SAMO HRABRO /

Mini Vatreni s golemim ambicijama nastupaju na U17 Euru

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija nalazi se u Estoniji, gdje ih čekaju utakmice o kojima su sanjali. 

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom.

Raspored utakmica Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu): 

25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 13.30 Rakvere linnastaadion

28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 16.00 Lilleküla stadion, Tallinn

31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 13.30 Rakvere linnastaadion

Sve utakmice gledajte na RTL-u 2 i Voyo.

Predvođeni izbornikom Marijanom Budimirom, mini Vatreni s golemim ambicijama u ponedjeljak protiv jake Belgije u skupini A otvaraju nastup na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026), natjecanju koje okuplja samo osam najboljih selekcija Starog kontinenta (UEFA U-17 2026.).

Nakon impresivnog kvalifikacijskog ciklusa, Hrvatska se našla u iznimno zahtjevnoj skupini s domaćinom Estonijom, moćnom Belgijom i vječnim favoritom Španjolskom. No, poruka iz hrvatskog tabora je jasna i glasna. Straha nema, a respekt postoji prema svima, ali se nikome ne priznaje da je bolji.

Sretno, mini Vatreni!

25.5.2026.
8:57
Silvijo Maksan
U17 Europsko PrvenstvoMarijan BudimirHrvatska U17 ReprezentacijaBelgija
