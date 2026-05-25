Ovo su najpoželjniji studiji u Hrvatskoj! Interesa ima i na veleučilištima koja su pred zatvaranjem

Objavljeni su prvi podaci o prijavama na prijediplomske studije za ljetni upisni rok 2026., a interes budućih studenata već sada pokazuje jasne trendove.

Podaci pokazuju kako i ove godine dominiraju studiji s kojima mogu lako konkurirati na tržištu nakon njihova završetka, dok umjetnički i specijalizirani programi ostaju među najkonkurentnijima zbog ograničenih upisnih kvota.

Prema podacima o prijavama za prijediplomske studije u ljetnom upisnom roku 2026.,najveća konkurencija trenutačno je na studiju Glume pri Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje omjer prvih izbora i upisne kvote iznosi visokih 10,08. To znači da se za jedno mjesto natječe više od deset kandidata kojima je upravo taj studij prvi izbor.

Odmah iza Glume nalazi se Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok visoko na ljestvici slijede Radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te Animirani film na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Velik interes bilježe i studiji Fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu te Logopedije na dislociranom studiju u Splitu, a među deset najkonkurentnijih našli su se i Kriminalistika, Psihologija na Filozofskom fakultetu i Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kao i Aeronautika – smjer vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti.

Kada je riječ o ukupnom broju kandidata koji su određeni studij označili kao svoj prvi izbor, na samom vrhu ponovno se nalazi Medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Slijedi studij Elektrotehnike i računarstva na FER-u, dok se među najtraženijima nalaze i Arhitektura i urbanizam, Poslovna ekonomija te Logopedija.

Veliki interes među maturantima postoji i za Građevinarstvo, Dentalna medicina, Psihologija, Farmacija i Kineziologija.

Interes na veleučilištima koja su u procesu pripajanja

Interes maturanata vidljiv je i na studijima javnih veleučilišta koja su obuhvaćena odlukama ministra Radovana Fuchsa o pripajanju drugim visokim učilištima.

Riječ je o procesu reorganizacije kojim se Međimursko veleučilište u Čakovcu pripaja Sveučilištu Sjever, Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Sveučilištu u Splitu, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, dok se Zdravstveno veleučilište u Zagrebu pripaja Sveučilištu u Zagrebu.

Na svima njima u tijeku je provedba odluke koja uključuje donošenje novog ustroja studijskih programa te postupke njihove akreditacije. Preciznog roka za završetak procesa nema, no u Ministarstvu procjenjuju kako bi sve trebalo biti završeno tijekom 2027. godine. A do tada će sve funkcionirati kao i do sada - pa i upisi u narednu akademsku godinu 2026/2027, koji su u tijeku. Cijelu analizu RTL Detektora o ovom procesu pripajanja pogledajte OVDJE

Najveći interes bilježi Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, gdje je za fizioterapiju prijavljeno 1.376 kandidata, radiološku tehnologiju 1.029, medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku 655, sestrinstvo 584, radnu terapiju 421, a sanitarno inženjerstvo 235 kandidata. Velik interes iskazan je i za izvanredne programe – online studij sestrinstva prijavila su 692 kandidata, fizioterapiju 299, radiološku tehnologiju 321, a sanitarno inženjerstvo 55 kandidata.

Na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina operativni menadžment prijavilo je 35 kandidata, informatiku 22, prometnu logistiku 22, dok su izvanredne programe informatike i prometne logistike prijavila 10, odnosno devet kandidata.

Međimursko veleučilište u Čakovcu za studij održivog razvoja bilježi 27 prijava na redovnom i sedam na izvanrednom studiju, dok su računarstvo na izvanrednom programu prijavila četiri kandidata.

Na Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu studij trgovinskog poslovanja s poduzetništvom prijavilo je 20 kandidata, prehrambenu tehnologiju 11, dok su izvanredni program trgovinskog poslovanja prijavila četiri kandidata.