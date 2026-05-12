Objavljena prosječna neto plaća na fakultetima: Evo tko zarađuje 3371 eura mjesečno

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) objavilo je u utorak primanja zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u ožujku, najmanje su, 1432 eura neto primali asistenti, a najviše 3371 euro neto redoviti profesori u trajnom izboru.

Podaci objavljeni u utorak na mrežnim stranicama Ministarstva pokazuju da je prosječna plaća asistenta, prosječne dobi od 32 godine i s koeficijentom 2,01, iznosila 2101 euro bruto odnosno 1461 euro neto (medijalna je iznosila 2060 eura bruto što je 1432 eura neto).

Viši asistent, s koeficijentom 2,55 i prosječne dobi od 36 godina, dobio je plaću koja je prosječno iznosila 2691 euro bruto što je 1852 eura neto (medijalna plaća bila je 2678 eura bruto, odnosno 1834 eura neto).

Plaća izvanrednih profesora, docenata, redovitih profesora...

Za docente, s koeficijentom 2,9 i prosječne dobi od 44 godine, prosječna plaća u bruto iznosu bila je 3156 eura, što je 2181 euro neto (medijalna je bila 3133 eura bruto, što je 2173 eura neto).

Izvanredni profesor, s koeficijentom 3,35 i prosječne dobi od 47 godina, dobio je prosječnu plaću od 3717 eura bruto odnosno 2559 eura neto (medijalna plaća bila je 3686 eura bruto odnosno 2554 eura neto).

Redoviti profesori, s koeficijentom 3,8 i prosječne dobi od 52 godine, prosječno su u bruto iznosu primili 4302 eura plaće odnosno 2929 eura neto (medijalna plaća bila je 4277 eura bruto odnosno 2924 eura neto).

Redoviti profesori u trajnom zvanju, s koeficijentom 4,35 i prosječne dobi od 58 godina, dobili su, pak, prosječnu plaću u iznosu od 5071 eura bruto što je 3376 eura neto (medijalna plaća iznosila je 5071 euro bruto odnosno 3371 euro neto).

MZOM napominje da se podaci o plaćama odnose na zaposlenike koji su zaposleni u punom radnom vremenu, uključujući i zaposlenike s dodacima za položajna radna mjesta. Podatke o plaćama Ministarstvo je objavilo uz obavijest da je danas isplaćena plaća za travanj zaposlenicima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, a obavijest o isplati plaće MZOM će i ubuduće objavljivati na mrežnim stranicama.

Naime, prelaskom na sustav centralnog obračuna plaća ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja više neće dobivati Izvod o izvršenim plaćanjima od FINA-e, koji im je služio kao dokaz o izvršenoj isplati plaća, navodi Ministarstvo. Umjesto toga, navedene ustanove mogu koristiti tu obavijest Ministarstva. MZOM je jučer objavio i iznose plaća zaposlenih u školstvu.

