Ministar Fuchs otkrio hoće li biti nadoknade nastave zbog dojava o bombama

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak da učestale dojave o bombama u školama diljem Hrvatske neće utjecati na održavanje nastave niti će biti potrebe za nadoknadom izgubljenih dana.

Govoreći o novim dojavama, kojih je bilo stotinjak diljem Hrvatske, ministar je istaknuo da dosad ni u jednom slučaju nije pronađena eksplozivna naprava. Škole se po zaprimanju dojave evakuiraju, a nakon pregleda policije učenici se vraćaju na nastavu.

"To neće utjecati na nastavu, to nisu prekidi pojedinih škola kroz više dana, to su prekidi na nekoliko sati, ovisi kada dođe dojava”, rekao je Fuchs. Dodao je kako se u slučaju ranijih dojava učenici vraćaju u škole, dok se kod kasnijih prekida nastava održava idući dan.

'Neugodna situacija'

Naglasio je da to u ni u kojem slučaju neće utjecati na nastavu, istaknuvši kako školski sustav ima dovoljno fleksibilnosti da nadoknadi eventualne kraće prekide bez produženja nastavne godine.

"To je svakako vrlo neugodna situacija. Tko je zaista neozbiljno i neodgovorno, međutim, svaka od tih dojava će se temeljito provjeravati jer ne smijemo ništa prepuštati slučaju, a policija i ostale službe će sigurno nastaviti identificirati one koji to rade”, izjavio je Fuchs.

Na pitanje očekuje li da će biti još dojava o bombama, ministar je odgovorio kako ne zna. "Krenulo je s Dalmacijom, pa onda se proširilo u Zagreb, pa se sad opet vratilo, tako da nema nekih pravila”.

