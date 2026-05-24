ISPALILI ZLOGLASNI OREŠNIK /

Je li ovo najžešći napad rata? Pogledajte stravične razmjere Putinove odmazde: 'Sve je nestalo'

Stigla je odmazda Vladimira Putina. Rusija je u masovnom napadu na Ukrajinu usred noći ponovno ispalila balističku raketu Orešnik. Glavna meta je bio Kijev, gdje su stotine projektila i dronova gađali škole, stambene zgrade i postrojenje za opskrbu vodom. Zgrade gore i dalje, a vatrogasci spašavaju ljude. Ubijeno je najmanje četvero, a ozlijeđeno oko stotinu ljudi. Više pogledajte u prilogu

24.5.2026.
19:22
Ana Trcol
Vladimir PutinUkrajinaOrešnikBalistička Raketa
