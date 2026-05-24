U Zagrebu na besplatnim pregledima kože našli 15 zloćudnih promjena! 'Pregledajte si i vlasište'

Na vrućine, točnije jako sunce, itekako moraju paziti oni koji imaju madeže. Jer svake godine od najopasnijeg oblika raka kože, melanoma u Hrvatskoj oboli tisuću, a u Europi 150 tisuća ljudi. Kako prepoznati promjene na koži koje govore da nešto nije u redu?

Već 19. godinu zaredom građani u velikom broju dolaze na besplatne preglede kože, a interes iz godine u godinu raste.

"Svaki kontakt s liječnikom je dobar. A s obzirom na oklimatske promjene nije loše i to pogledati", rekla je Ana iz Zagreba.

Snježana Kveštak iz Zagreba kaže da se pregledu odazvala zato što to nikad nije napravila: "Čini mi se da imam nešto sumnjivo pa ajde da si malo savjest primirim."

U subotu, samo do podne, pregledano je 400 građana, od kojih je 15 imalo zloćudne promjene.

"Danas sam pregledala njih 50-ak ljudi danas pregledala. Našla sam kod nekoliko pacijenata zloćudne tumore kože i to planocelularne karcinome i bazocelularne karcinome. Bazocelularni je općenito najčešći karcinom na koži, njih sam 7 ili 8 našla", objasnila je dermatovenerologinja Nika Franceschi.

U slučaju pronalaska promjena slijedi edukacija o daljnjem postupku kirurško odstranjivanje i dermatološko praćenje. "Našli su mi jednu promjenu koja nije alarmantna, upućena sam liječnici opće prakse i to je to", ispričala nam je Martina Borovec iz Zagreba.

'Djeluj sada'

Javnozdravstvenu akciju "Djeluj sada" organizirao je Grad Zagreb s udrugom Zdravi pod suncem.

"Uz uputnicu se sigurno nekoliko mjeseci čeka. Danas smo omogućili da se to ovdje dogodi uz čekanje od nekih pola sata. Ovdje djeluje u dvije smjene 26 liječnika dermatologa koji u vrhunskim uvjetima pregledavaju madeže", rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Za one koje su akciju propustili, evo savjeta na kakve promjene na koži biste trebali reagirati.

"Ukoliko primijetimo nešto novonastalo da mijenja boju oblik, da izgleda tamno crno, kao da je razliveno od tinte, tada se treba javiti na pregled. Isto tako, ako imate madež koji se promijenio, da svrbi, da vam je sumnjiv, da imate bilo kakve promjene, da je prokrvario, isto tako treba doći na pregled. Ili ako imate ranicu koja ne cijeli, ali ne sedam dana, nego ne cijeli mjesec dva", objasnila je dermatovenerologinja Dora Madirazza Glasnović.

"Mi dermatolozi preporučujemo da se koža pregleda jednom u mjesec ili dva, da se pregleda cijela koža - vlasište, područje između prstiju, genitalno područje", rekla je Marija Buljan, predsjednica Udruge Zdravi pod suncem.

Jer rano otkrivanje može spasiti život.