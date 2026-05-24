Mercedes na rubu kaosa: Blažičko upozorio na problem koji može eksplodirati

Napetosti unutar Mercedesove momčadi ponovno su izbile u prvi plan nakon uzbudljive sprint utrke, a upravo je to bila jedna od glavnih tema emisije “Vrijeme je za Formulu”. Voditelj Filip Brkić otvorio je raspravu pitanjem koje se već godinama provlači kroz Formulu 1, može li momčad bez jasne hijerarhije dugoročno funkcionirati kada su oba vozača konkurentna?

„Vidjeli smo kako je jučer bilo zanimljivo na sprint utrci. Ivane, je li ovo bilo samo pitanje trenutka kada će doći do obračuna dvojice vozača Mercedesa? Odnosno, otvara li se opet ono vječno pitanje hijerarhije unutar momčadi?”, upitao je Brkić.

Na to je odgovorio dugogodišnji F1 komentator Ivan Blažičko, istaknuvši kako svaka momčad prije ili kasnije mora odlučiti želi li potpunu slobodu među vozačima ili jasnu podjelu uloga.

„Hijerarhija unutar momčadi nešto je što se ili postavlja ili ne postavlja. Šef momčadi može odlučiti pustiti vozače da se utrkuju i reći: ‘Sve vam je dopušteno’. Ali onda to ponekad ne završi dobro za momčad”, rekao je Blažičko.