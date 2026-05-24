Što zapravo može 'Orešnik'? Putinovo zloglasno oružje koje može dohvatiti sve europske prijestolnice

HIPERSONIČNA RAKETA /

Orešnik u prijevodu s ruskog jezika znači lješnjak, i to ne bez razloga, jer raketa nosi još šest bojevih glava – poput lješnjaka u ljusci– koje se u završnoj fazi leta rastvaraju, raspršuju i gađaju svoje ciljeve.

Raketa je duga 14 metara, promjera gotovo dva metra, a teška je oko 30 tona. To je prva hipersonična raketa, desetak puta brža od zvuka, koja je ikada upotrijebljena u stvarnom sukobu.

Juri brzinom od oko tri i pol kilometra u sekundi te može manevrirati i mijenjati putanju, zbog čega ju je vrlo teško presresti i srušiti. Uz to, procjenjuje se da ima domet i do pet tisuća kilometara, što znači da iz Bjelorusije može pogoditi sve europske prijestolnice.

Dosad je upotrijebljena tri puta. Svijet ju je upoznao 21. studenog 2024. godine kada je njome gađan ukrajinski vojno-industrijski kompleks u Dnipru, a zatim još dva puta ove godine – u siječnju u velikom napadu na područje oko Lavova te u subotu, kao odmazda Vladimira Putina za napad na ono što Rusi tvrde da je učenički dom.