Što vatrogasce veže cijeli život? Zvonko: 'Pazite kolegu i on vas - poput braka, samo nema svađa'

Vatrogasci diljem Hrvatske svakodnevno obavljaju intervencije, ali nešto svakodnevno svakako nije njihovo veliko tradicionalno okupljanje na hodočašću u Mariji Bistrici.

Njih dvije tisuće od tamo poručuju, simbol je to vatrogasnog zajedništva i snage. Hrvatska vatrogasna zajednica ovdje se okuplja svake godine u svibnju - inače mjesecu zaštite od požara. Velika povorka za njih je, kažu, okupljanje vatrogasne obitelji.

"Vi uvijek u svaku tu situaciju ulazite s onim kolegom koji je pokraj vas, znači nema tu samostalnog ulaska u neki opasni zagađeni prostor. jednostavno, vi pazite na kolegu, a kolega pazi na vas. Iz toga se rađaju doživotne veze, praktički poput braka. Samo nema svađa", našalio se Zvonko Ortner, vatrogasni zapovjednik Krapinsko zagorske županije. Više pogledajte u prilogu.