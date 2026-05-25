Pogledajte kako izgleda stadion u Beogradu od pola milijarde eura koji kasni s izgradnjom

Srbija gradi novi nacionalni stadion u Surčinu, gdje bi trebala igrati nogometna reprezentacija, no radovi kasne u odnosu na prvotne planove.

Iako je predsjednik Aleksandar Vučić ranije najavljivao završetak do kraja 2026., sve je izglednije da će stadion biti gotov tek 2027. godine, kada će biti dio EXPO projekta u Beogradu koji se održava sredino godine.

Na YouTubeu su se pojavile nove snimke dronom koje prikazuju trenutačno stanje gradilišta i konture budućeg stadiona kapaciteta 52 tisuće mjesta.