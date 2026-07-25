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NASUMIČAN ODABIR /

Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu

Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu
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Foto: PU Zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu

25.7.2026.
8:44
danas.hr
PU Zagrebačka
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Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu
Foto: PU Zagrebačka

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičena žena protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavila veće količine konoplje tipa droga. Potom, 21. srpnja 2026. godine u Velikoj Gorici, na prostoru međunarodne Zračne luke tijekom dolaska putnika koji su doputovali zrakoplovom u Republiku Hrvatsku imala ju je skrivenu u putnom koferu s ciljem da tako pripremljenu drogu, vakumiranu u dvije vrećice preprodaje na nezakonitom tržištu", izvijestila je zagrebačka policija.

Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu
Foto: PU Zagrebačka

Policija navodi da je putnica zatim na traci za prtljagu preuzela putni kofer za koji je znala da je u njemu sakrivena droga.

"Policijski su službenici u sklopu provođenja kompenzacijskih mjera, što znači kontrolom slijedom nasumičnog odabira, nju izdvojili, a što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje zatražen nalog za pretragu", izvijestila je policija.

Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu
Foto: PU Zagrebačka
Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu
Foto: PU Zagrebačka

Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici obavljena je dodatna provjera kofera pri čemu je pronađeno ukupno dva pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 14.920,00 grama.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.

PolicijaDrogaZračna Luka
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