Španjolka (32) sletjela u Zagreb s 15 kilograma droge u koferu

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: PU Zagrebačka

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičena žena protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavila veće količine konoplje tipa droga. Potom, 21. srpnja 2026. godine u Velikoj Gorici, na prostoru međunarodne Zračne luke tijekom dolaska putnika koji su doputovali zrakoplovom u Republiku Hrvatsku imala ju je skrivenu u putnom koferu s ciljem da tako pripremljenu drogu, vakumiranu u dvije vrećice preprodaje na nezakonitom tržištu", izvijestila je zagrebačka policija.

Foto: PU Zagrebačka

Policija navodi da je putnica zatim na traci za prtljagu preuzela putni kofer za koji je znala da je u njemu sakrivena droga.

"Policijski su službenici u sklopu provođenja kompenzacijskih mjera, što znači kontrolom slijedom nasumičnog odabira, nju izdvojili, a što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje zatražen nalog za pretragu", izvijestila je policija.

Foto: PU Zagrebačka

Foto: PU Zagrebačka

Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici obavljena je dodatna provjera kofera pri čemu je pronađeno ukupno dva pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 14.920,00 grama.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene žene Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.