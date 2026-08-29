Nema kraja crnim vijestima iz Nepala: Broj nestalih popeo se na 3000, pomoć treba 17.000 djece

Broj nestalih u Nepalu i Kini popeo se u subotu na gotovo 3000, što dodatno naglašava razmjere katastrofe nekoliko dana nakon što je blatnjava bujica slična cunamiju odnijela sela i ubila stotine ljudi.

Spasioci su se borili s blatom čak i pod prjetnjom od novih poplava, a hitne ekipe su do sada izvukle 633 tijela. Neka tijela poginulih bujica je navodno odnijela nizvodno čak do Indije, piše Euro News.

Foto: Arun SANKAR/AFP/Profimedia

Nove crne brojke stigle su nakon što je nepalska služba za katastrofe dodala 933 radnika hidroelektrane na popis nestalih osoba, među kojima su već planinari i hodočasnici na tibetsku svetu planinu Kailash.

Ponovno pukla brana jezera

Rođaci su prepunili bolnice u glavnom gradu Nepala u mukotrpnoj potrazi za svojim voljenima, a na zidovima su plakati s fotografijama i imenima nestalih.

Foto: Daniel Ceng/AFP/Profimedia

"Danas je treći dan i ne znamo ništa. Nadamo se da je na sigurnom mjestu", rekla je 27-godišnja Samjhana Thing za novinsku agenciju AFP misleći na svog brata. "Izgubili smo sve. On nam je sve."

Američki geološki zavod priopćio je da je katastrofu, najsmrtonosniju za Nepal od potresa 2015., uzrokovao ledenjački kolaps koji je izazvao ogroman tok ledenih krhotina.

Poplava leda i blata također je uzrokovala stvaranje ogromnih jezera, a jedna od tih formacija postala je izravna prijetnja hitnim službama koje pretražuju regiju u potrazi za preživjelima.

Nepalska policija pozvala je sve spasioce da se "odmah presele na sigurno mjesto", rekavši da je primila informaciju da je "ponovno pukla brana na tibetanskoj strani".

Foto: Arun SANKAR/AFP/Profimedia

Peking ponudio pomoć

Kina je u petak u Tibetu bila prisiljena obustaviti akciju spašavanja u najteže pogođenom području Gyironga zbog rizika od ponovnih poplava.

Državna televizija CCTV izvijestila je da se jezero formirano od ogromnih krhotina počelo prelijevati prema mjestu gdje su se spasilačke ekipe uputile, ali je kasnije objavljeno da je razina vode u bazenu pala.

Spasilačke operacije stoga "nastavljaju na uredan način", dodaje se.

Kineski predsjednik Xi Jinping, koji je predsjedavao sastankom o naporima spašavanja, ponudio je pomoć Pekinga nepalskim hitnim operacijama.

'Svi viši časnici su odneseni'

Nepalska vojska pronašla je ljude zarobljene u tunelu hidroelektrane Trishuli 3A, gdje su radili na pronalaženju načina za izvlačenje preživjelih.

"Poslana su dva helikoptera, ali to je izazovno jer je teško čak i locirati ulazne točke tunela", rekao je za AFP glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet. Oko 350 radnika i stanovnika je spašeno s lokacije, dodao je, ali nastavljaju se napori za spašavanje više od 100 ljudi zarobljenih u istom području.

Radnici spašeni s drugih projekata izgradnje brana duž doline Trishuli opisali su katastrofu koja se odvijala zastrašujućom brzinom.

Buddha Tamang je za AFP rekao da je preživio samo zato što je bio unutar tunela na brani gdje je radio kada je udarila poplava.

"Viši časnici koji su radili na drugoj strani, svi su odneseni", rekao je Tamang, koji je u četvrtak helikopterom prevezen nakon što je bio zaglavljen više od 24 sata.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Europska unija šalje dva milijuna eura pomoći

Pomoć je u petak počela stizati nekim preživjelima u Nepalu, dok se puni razmjeri razaranja i dalje utvrđuju, a preživjeli traže sklonište u improviziranim vojnim centrima za pomoć.

Djeca koja su odvojena od svojih obitelji dobivaju sklonište dok se pokušavaju ponovno spojiti s obiteljima. UN-ova agencija za djecu UNICEF izjavila je da najmanje 17.000 djece hitno treba humanitarnu pomoć, dok je 18 škola uništeno, a 20 oštećeno.

Međunarodni Crveni križ procjenjuje da je najmanje 93.000 ljudi pogođeno tragedijom i da su u "velikoj potrebi".

Europska unija u petak je obećala 2 milijuna eura pomoći Nepalu, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen napisala je na X da će "hitna humanitarna pomoć" pomoći u "dostavi pomoći koja spašava živote obiteljima i zajednicama koje su najteže pogođene".