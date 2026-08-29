Ella Dvornik iskreno o djetinjstvu: 'Krala sam novac, a Josipi Lisac vikala sam da je vještica'
Otvoreno je progovorila o razdoblju odrastanja i otkrila kako su njezine sitne podvale prolazile kod roditelja
Ella Dvornik (35) na Instagramu je podijelila niz zabavnih anegdota iz djetinjstva, čime je odmah oduševila pratitelje. Podsjetila se događaja iz svog odrastanja uz oca Dinu Dvornika, a na meti njezinih smicalica našle su se i neke poznate domaće osobe.
Od 'vještice' Josipe do Arsena u liftu
U objavi je Ella ispričala kako je kao dijete za Josipu Lisac (76) vikala da je "vještica". Zanimljiva je bila i anegdota o Arsenu Dediću, kojeg je zadržala u liftu na Porinu. "Trčala sam po katovima hotela i stiskala gumbe za lift na svakom katu, u tom liftu je moj zarobljenik bio Arsen Dedić", ispričala je Ella, dodavši da je na kraju i sama ušla u lift te stisnula sve gumbe ispred njega. Dedićeva reakcija, prepričana Ellinoj majci, bila je: "Nikad se nisam tako dugo vozio liftom, bit će nešto od nje".
'Posao se ne nosi kući' i drugi nestašluci
Osim anegdota s poznatima, Ella je podijelila i druge priče. U vrtiću je djeci otkrila da rode ne postoje, domaću zadaću nije pisala uz argument da se "posao ne nosi kući", a napustila je i Umjetničku školu jer joj je postala "dosadna". Drugim djevojčicama u školi je "vratila" tako što se sprijateljila s dečkima koji su im se sviđali. Simpatična je i priča o ocu, Dinu Dvorniku, kojeg je redovito okrivljavala za uzimanje novca za Pokémon karte, znajući da će on to priznati jer se "ionako ne bi sjećao".
Objava je u kratkom roku prikupila više od pet tisuća lajkova i mnoštvo pozitivnih komentara.