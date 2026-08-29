Poznato koga Nijemci sumnjiče za napad u Leipzigu: Priprema se žestok odgovor

Njemački kancelar Friedrich Merz sprema se okriviti Rusiju za pokušaj napada dronom u Leipzigu i najaviti "opsežne" sankcije, što bi označilo ozbiljno pooštravanje stava Berlina prema Moskvi.

Plan njemačke vlade uključivat će izravne mjere protiv ruskih subjekata, dok EU nastavlja s kažnjavanjem novim sankcijama koje se paralelno pripremaju u Bruxellesu, rekla su za Politico i Welt am Sonntag tri dužnosnika upoznata s tim pitanjem.

Objava je zakazana za početak sljedećeg tjedna, što se poklapa sa sastankom ministara vanjskih poslova EU u Irskoj u utorak - ali bi se mogla objaviti i ranije, ovisno o Merzu, rekla su dva dužnosnika.

Potrebne su strože mjere

Jedan od dužnosnika upoznatih sa situacijom rekao je da kao odgovor na incident s dronom u Leipzigu više nije dovoljno protjerati pojedinačne ruske diplomate ili zatvoriti Ruski dom u Berlinu. Potrebne su strože mjere, poput pojačanih sankcija ili čak opsežnijih isporuka oružja Ukrajini. Trojica dužnosnika odbila su dati daljnje detalje o tome koje točno mjere Merz planira objaviti.

Nije jasno u kojoj mjeri Berlin planira smatrati pojedinačne ruske aktere ili samu rusku vladu odgovornima za pokušaj napada dronom. Berlin se već priprema za oštru protureakciju, a dužnosnici su rekli da se Njemačka mora pripremiti na kaznene mjere Moskve.

Planirani potez događa se usred visokih napetosti s Rusijom, usred niza incidenata na europskom tlu koje su visoki dužnosnici opisali kao " hibridno ratovanje ". U utorak je direktor CIA-e John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu gdje je upozorio rusku vladu na eskalaciju napetosti s NATO-om.

Osjetljivo pitanje i na domaćem terenu

No, vrijeme očekivane Merzove objave također je osjetljivo na domaćem terenu. U nedjelju sljedećeg tjedna održat će se izbori u njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, a dva tjedna kasnije slijede izbori u Mecklenburgu-Zapadnom Pomeraniji i Berlinu. U Saska-Anhaltu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomeraniji, krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) - poznata po svom proruskom stavu - vodi u anketama.

Merz je već u utorak najavio da će incident u Leipzigu imati ozbiljne posljedice, iako nije imenovao nijednu konkretnu stranu.

"Napad dronom u Leipzigu, između ostalog, pokazuje da se i mi suočavamo s vrlo stvarnim prijetnjama“, rekao je. "Savezna vlada tjera počinitelje hibridnih napada da plate cijenu. Platit će za ovo.“

Ured njemačkog kancelara na upt o njemačkom planu za Rusiju za Politico je rekao da se 'ured kancelara ne upušta u nagađanja': "Jedino što je važno je službena pripisivanja koju je savezna vlada donijela po vlastitom nahođenju i nakon što je procijenila sve rezultate istrage.“

Niz incidenata

Zasad nije jasno koje su nove informacije navele Berlin da izravno okrivi Rusiju. Prag dokaza potreban za službeno pripisivanje krivnje je visok i u prošlosti se takvo pripisivanje izbjegavalo, a njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt ranije ovog mjeseca rekao je da je "ključno imati potrebne dokaze ili vrlo jaku sumnju".

Dva dužnosnika opisala su taj potez kao „Zeitenwende 2.0“, referirajući se na povijesni pomak u obrani koji je bivši kancelar Olaf Scholz najavio kao odgovor na potpunu invaziju Moskve na Ukrajinu 2022. godine.

Posljednjih tjedana u zemljama NATO-a dogodio se niz sigurnosnih incidenata. U Rumunjskoj je nekoliko stotina metara od plinskog projekta Neptun Deep u Crnom moru otkriven morski dron natovaren eksplozivom, a neutralizirale su ga rumunjske oružane snage. Predsjednik Nicușor Dan izričito je okrivio Rusiju za incident.

Nekoliko dana kasnije, slovačka policija spriječila je planirani podmetanje požara u tvornici dronova; ostaje nejasno tko je stajao iza toga. U Estoniji vlasti istražuju moguću rusku umiješanost nakon podmetanja požara na obrambenog dobavljača. Eksplozije u tvornicama streljiva u Italiji i Bugarskoj također su pod istragom; iako zasad nema jasnih dokaza o ruskoj sabotaži u tim slučajevima.

U tom kontekstu, na razini EU-a sada se priprema još jedan sveobuhvatni paket sankcija protiv Rusije.