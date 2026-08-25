Merz poslao zlosutnu poruku nakon napada dronovima: 'Objavit ćemo tko stoji iza toga. Platit će!'

Njemačka vlada uskoro će objaviti tko, prema njezinim saznanjima, stoji iza pokušaja napada dronovima na zračnu luku Leipzig/Halle 4. kolovoza, najavio je u utorak njemački kancelar Friedrich Merz (CDU).

"Platit će za ovo", poručio je Merz uoči sastanka njemačke vlade u Neuhardenbergu u saveznoj pokrajini Brandenburg, objavio je Suddeutche.de.

Njemački kancelar zasad nije želio otkriti na koga njemačke vlasti sumnjaju, rekavši da sastanak u Neuhardenbergu nije mjesto na kojem će se to pitanje razjasniti.

Merz je upozorio da pokušaj napada u Leipzigu pokazuje da je Njemačka sve češće meta hibridnih napada.

"Napadači sve nemilosrdnije prihvaćaju čak i ozbiljnu materijalnu štetu, pa i mogućnost ozljeda i smrtnih slučajeva", rekao je.

Njemačka najavljuje odgovor

Prema njegovim riječima, Njemačka se priprema za takve prijetnje, među ostalim uspostavom centra za dronove u Magdeburgu.

"Njemačka djeluje i odvraćanjem. Njemačka vlada nameće cijenu počiniteljima hibridnih napada", poručio je Merz.

U slučaju iz Leipziga istražitelji sumnjaju da je dron koji je nosio eksploziv namjerno usmjeren prema ukrajinskom teretnom zrakoplovu.

Prema informacijama Süddeutsche Zeitunga, NDR-a i WDR-a, njemačke sigurnosne službe sada polaze od pretpostavke da su u pokušaju napada korištena tri drona.

Zbog njemačke vojne i političke pomoći Ukrajini pojavile su se sumnje da bi iza incidenta mogla stajati Rusija, no njemačke vlasti zasad nisu službeno objavile tko je odgovoran.

Merz je sada najavio da bi se to uskoro trebalo promijeniti te da će njemačka vlada iznijeti svoju procjenu o tome tko stoji iza pokušaja napada.