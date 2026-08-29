Kaos u Nigeru: Vojnici napali zračnu luku i predsjedničku palaču u Niameyu

Neprekidna pucnjava i eksplozije odjekivale su u subotu ujutro u nekoliko područja glavnoga grada Nigera, uključujući zračnu luku i blizinu predsjedničke palače, u onome što su četiri izvora opisala kao napad pobunjeničkih vojnika.

Državna televizija i radio bili su izvan mreže od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, iako je vlada objavila priopćenje u kojemu poziva na smirenost i navodi da se sigurnosne snage mobiliziraju kao odgovor.

Napad je označio najnoviju prijetnju vladavini Abdourahamanea Tianija, koji je preuzeo vlast u državnom udaru 2023. Tiani je obećao poboljšati sigurnost u sahelskoj naciji, glavnom proizvođaču uranija, ali džihadistički napadi su se nastavili. Ranije ove godine, podružnice Al-Kaide i Islamske države izvele su napade na civilnu zračnu luku i vojnu zračnu bazu.

تطورات الوضع في النيجر بين روايتين:

هجوم إرهابي.. أم انقلاب عسكري؟



استمر إطلاق النار في نيامي حتى شروق الشمس صباح اليوم السبت، بحسب مصادر في العاصمة النيجرية، بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة التي تركزت حول مطار ديوري حماني والقاعدة الجوية 101، وامتدت إلى محيط القصر الرئاسي… pic.twitter.com/4oc48iBWzG — عمر الأنصاري | Oumar Alansari (@Oumar_Alansari) August 29, 2026

Napad u ranim jutarnjim satima trajao je satima, a u njemu su sudjelovali vojnici iz mjesta Ouallam, Tera i Dosso na jugozapadu, prema izvoru nigerskih sigurnosnih snaga i Yvanu Guichaoui, višem istraživaču u Međunarodnom centru za istraživanje sukoba u Bonnu. Vojnici u ovom području pretrpjeli su teške gubitke u borbama s regionalnom podružnicom Islamske države.

'Još jedan kukavički napad'

Ranije je nigerski sigurnosni izvor rekao Reutersu da su "teroristi" napali zračnu luku i pokušali probiti sigurnosni perimetar oko predsjedništva. Jedan Reutersov svjedok izvijestio je o jakoj pucnjavi u području u blizini predsjedništva.

Bana Wagana Ibrahim, članica nigerskog ureda Savjetodavnog vijeća i zastupnica u parlamentu Saveza država Sahela (AES), izjavila je na Facebooku da su napadači ciljali vojnu zračnu bazu, poznatu kao Baza 101, ali da su sigurnosne snage ponovno preuzele kontrolu.

"Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom naše obrambene i sigurnosne snage osigurale su... da je situacija pod kontrolom", napisao je Ibrahim.

🇳🇪 - NIGER



🚨 CONFIRMATION - Une tentative de coup d'État menée par des militaires mutins est en cours à Niamey, avec des affrontements autour du palais présidentiel et de la base aérienne 101.



🔸 Des mutins auraient également pris le contrôle temporaire de la télévision… https://t.co/InoZHipa8Y pic.twitter.com/PTbhh93C3S — NEXUS (@nexus_osint) August 29, 2026

Međutim, Reutersov svjedok izvijestio je o daljnjoj pucnjavi u zračnoj luci i jakim eksplozijama u satima prije zore nakon što je Ibrahimova objava objavljena. Prema stanju u 9 sati, činilo se da su predsjedničku palaču osigurale lojalističke trupe, ali državna televizija pala je u ruke pobunjenika, a dok se za područje oko zračne luke još vodi borba, rekla su dva sigurnosna izvora i jedan diplomat.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti ove izvještaje.

Ključni proizvođač uranija

Niger, zapadnoafrička država bogata mineralima sa značajnim resursima uranija, nafte i zlata, pod vojnom je vlašću od puča u srpnju 2023. kojim je svrgnut predsjednik Mohamed Bazoum.

Poput svojih susjeda Burkine Faso i Malija, Niger nije uspio preokrenuti tijek borbe protiv islamističkih pobunjenika povezanih s Al-Kaidom i Islamskom državom unatoč obećanjima vojnih vladara da će poboljšati sigurnost.

Zapadnoafrička podružnica Al-Kaide preuzela je odgovornost za napad na zračnu luku u Niameyu u lipnju, pet mjeseci nakon što je Islamska država u pokrajini Sahel ciljala isto mjesto.

Od preuzimanja vlasti, Tianijeva vlada se udaljila od zapadnih partnera, produbila veze s Rusijom i prekinula s regionalnim blokom ECOWAS-a, pridruživši se Maliju i Burkini Faso u formiranju odcijepljenog bloka AES.

Nemiri izbijaju dok vlasti pooštravaju kontrolu nad sektorom uranija, zaplijenivši imovinu francuskog Orana. Niger je bio ključni dobavljač nuklearnog goriva Europi, čineći oko 15 posto Oranove opskrbe uranijem u punom kapacitetu.

Vlada je prošli tjedan dozvole za istraživanje i eksploataciju uranija koje su prije pripadale Oranu i kompaniji GoviEx dodijelila državnim tvrtkama, prema vladinoj uredbi.