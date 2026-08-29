DHMZ izdao ozbiljno upozorenje za jug države: Pogledajte gdje su Dubrovčani pronašli spas od vrućina
Dubrovačku regiju danas je zahvatio žestok toplinski val za koji je DHMZ izdao crveno upozorenje, što predstavlja najvišu razinu opasnosti po zdravlje.
Izrazito visoke temperature prelaze kritične pragove, a kombinirani učinak dugotrajnih vrućina i toplog zraka stavlja jug zemlje u zonu iznimnog rizika.
"Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji se dogodio tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka", istaknuo je meteorolog DHMZ-a Tomislav Kozarić, upozorivši na opasnosti koje ovakve vremenske prilike nose za građane i brojne turiste.
"U svakom slučaju treba pratiti mrežne stranice DHMZ-a na kojima se redovito osvježavaju upozorenja i tablica toplinskog vala. Treba pratiti i preporuke za zaštitu od vrućine i općenito upozorenja u prognoze", poručio je Kozarić.
Dok meteorolozi pozivaju na oprez, osvježenje se u Dubrovniku traži na svakom koraku. U našoj galeriji pogledajte gdje su građani i turisti pronašli spas od nesnosnih vrućina.