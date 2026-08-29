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Pripremite novčanike! Ovo su cijene hrane i pića na Thompsonovom koncertu u Vukovaru

Pripremite novčanike! Ovo su cijene hrane i pića na Thompsonovom koncertu u Vukovaru
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/SiB.hr

Na koncertu se očekuje oko 100.000 ljudi, a organizatori su se pobrinuli za hranu i piće

29.8.2026.
14:57
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL/SiB.hr
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U Vukovaru se danas održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Na koncertu u Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je 19 hektara terena za parkiralište.

Organizatori su se pobrinuli za hranu i piće, a poznate su i cijene. Posjetitelji će tako za bocu vode, soka, piva ili energetskog pića morati izdvojiti pet eura.

Kad su u pitanju cijene žestokih alkoholnih pića, za boce od 0,7 litara posjetitelji će morati izdvojiti od 120 do 220 eura, ovisno o vrsti. Kako piše SiB.hr, nije moguće kupiti manju količinu od spomenutih 0,7 litara.

U ponudi su i vina za koja će posjetitelji morati izdvojiti od 30 do 40 eura za bocu, ovisno o vrsti.

Šarolika je i ponuda hrane koja će, nema sumnje, biti itekako tražena. Posjetitelji će za hamburgere, kobasice i sendviče morati izdvojiti 10 eura.

U prodaji su i čaše od pola litre, koje će posjetitelje koštati dva eura, kao i službene majice "Vukovar" po cijeni od 35 eura.

Pripremite novčanike! Ovo su cijene hrane i pića na Thompsonovom koncertu u Vukovaru
Foto: SiB.hr

VukovarMarko Perković ThompsonKoncertCijeneCijene HraneCijena Pića
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