FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREMIER LEAGUE /

Liverpool i drugu utakmicu prvenstva odigrao bez pobjednika

Liverpool i drugu utakmicu prvenstva odigrao bez pobjednika
×
Foto: Oli SCARFF/AFP/Profimedia

Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu također odigrao 2-2 protiv Newcastle Uniteda

29.8.2026.
15:45
Hina
Oli SCARFF/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U susretu drugog kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Nottingham Forest su na Anfieldu odigrali 2-2. Gosti su dva puta vodili, no Liverpool je oba puta uspio izjednačiti.

Forest je poveo u 24. minuti golom Dana Ndoyje, a osam minuta kasnije Florian Wirtz je zatresao mrežu gostiju. Međutim, pogodak je poništen jer je VAR pokazao kako je asistent Jeremie Frimpong bio u zaleđu.

"Redsi" su u 60. minuti uspjeli izjednačiti golom Alexandera Isaka, no deset minuta kasnije dogodila se nova promjena rezultata. Alisson je oborio Liama Delapa, a Morgan Gibbs-White je bio siguran s bijele točke. Konačnih 2-2 postavio je Victor Munoz u 82. minuti.

Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu odigrao 2-2 i protiv Newcastle Uniteda. Za Forest je ovo prvi bod u novoj sezoni.

Nešto kasnije sastaju se Bournemouth - Everton, Coventry City - Hull City, te Tottenham - Newcastle United, u nedjelju će igrati Chelsea - Brighton & Hove Albion, Leeds United - Brentford, Sunderland - Fulham, te Manchester United - Ipswich ​Town, a u ponedjeljak Aston Villa i Arsenal.

U petak je Manchester City na gostovanju pobijedio Crystal Palace sa 4-1.

LiverpoolNottingham ForestPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike