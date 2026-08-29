Snimili smo atmosferu kod jednog od simbola Vukovara: Posjetitelji pristižu kod Vodotornja

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UZBUĐENJE RASTE /

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) u Vukovaru, atmosfera u gradu sve je užarenija. Brojni posjetitelji već pristižu, a okupljanje kod Vodotornja polako poprima sve veće razmjere.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Vukovara danas je mjesto okupljanja brojnih obožavatelja koji su stigli na koncert. Unatoč tome što program tek treba početi, među okupljenima vlada dobro raspoloženje i veliko iščekivanje glazbenog događaja.

Thompsonov koncert privukao je velik interes, a atmosferu iz Vukovara uoči koncerta pogledajte u videu.

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