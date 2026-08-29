FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATMOSFERA U VUKOVARU /

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
×
Foto: Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija

Uživo iz Grada Heroja donosimo sve najnovije informacije oko koncerta Marka Perkovića Thompsona

29.8.2026.
15:09
Hot.hr
Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U Vukovaru se danas održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Na samom događaju očekuje se oko 100 tisuća ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking.

Reporteri RTL-a Danas Bojan Uranjek i Dajana Šošić nalaze se u Vukovaru i u informativnim emisijama u 16.30 i 19.00 sati donose atmosferu iz Grada Heroja

Tijek događaja: 

Stvaraju se kolone

15.49 - Kolona automobila na ulazu u Vukovar

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Thompson obišao Petrovačku dolu

15.38 - Uoči večerašnjeg koncerta Marko Perković Thompson je u društvu vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića i ministra branitelja Tome Medveda obišao Petrovačku dolu, objavio je Bosančić na svojem Facebook profilu.

 

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Screenshot Facebook/Vukovarsko-srijemska županija

"35 godina potrage za nestalim braniteljima i civilima predugačko je vrijeme, a današnji obilazak Petrovačke dole u društvu ministra Medveda, kojem se na vlastitu želju uoči večerašnjeg koncerta pridružio i Marko Perković Thompson, ponovno nas suočava s neizmjernom težinom zločina", napisao je Bosančić.

Dodao je kako će Hrvatska prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir.

"Ostanimo u zajedništvu i dostojanstveno dajmo podršku onima koji već predugo čekaju odgovore", zaključio je.

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija
Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija

Cijene hrane i pića 

14.57 - Organizatori su se pobrinuli za hranu i piće, a poznate su i cijene. Posjetitelji će tako za bocu vode, soka, piva ili energetskog pića morati izdvojiti pet eura.

Kad su u pitanju cijene žestokih alkoholnih pića, za boce od 0,7 litara posjetitelji će morati izdvojiti od 120 do 220 eura, ovisno o vrsti. Kako piše SiB.hr, nije moguće kupiti manju količinu od spomenutih 0,7 litara.

Sliku cjenika i koliko sve stoji pogledajte OVDJE

Miro Bulj prošetao Vukovarom uoči Thompsonovog koncerta i ukrao svu pozornost

14.03 - Ulice su od jutra pune brojnim posjetiteljima, a najveću pažnju među njima privukao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je prošetao centrom Vukovara. Brojni su ga prolaznici zaustavili za fotografiju, a u izjavi za medije istaknuo je kako je ovo "veličanstveni i povijesni koncert". 

Organizatori očekuju da će koncertu prisustvovati oko 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi su posebne prometne mjere. 

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pogledajte kako se Grad heroja priprema za Thompsonov koncert

12.33 - U Vukovaru se tijekom cijeloga dana osjeća vesela atmosfera uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona (59). Već od ranih popodnevnih sati u grad pristižu posjetitelji iz različitih krajeva Hrvatske, a gradske ulice i terase kafića ispunjene su obožavateljima koji s nestrpljenjem iščekuju početak večerašnjeg glazbenog programa.

Kako to izgleda pogledajte u velikoj fotogaleriji OVDJE

Zatvaraju se ključni pravci: Stiže 100 tisuća ljudi, policija izdala važna upozorenja

8.44 - Parkiranje u Gospodarskoj zoni ograničeno je još od četvrtka. Od ponoći u petak zatvoreno je više prometnica. Posebna regulacija prometa na snazi ostaje do 30. kolovoza.

Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica, od raskrižja s Kudeljarskom ulicom do raskrižja s Ulicom Blage Zadre. Zatvorene će biti i Ulica Jana Bate te Sportska ulica. Prolaz će biti dopušten samo vozilima interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnoga gradskog prijevoza, stanara i drugim vozilima kojima će biti omogućen prolazak.

Više o prometu čitajte OVDJE

Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ranije:

Pero i Ljiljana ponudili svoj dom obitelji koja na Thompsonov koncert stigla iz Zagreba

U sinoćnjem RTL-u Danas iz Vukovara se javila reporterka Dajana Šošić, koja ističe da su smještajni kapaciteti u gradu popunjeni. Dio posjetitelja je stigao automobilima, neki organiziranim prijevozom autobusima, neki su stigli kod prijatelja. 

U Vukovaru smo razgovarali s obitelji koja je otvorila vrata svog doma posjetiteljima koncerta iz Zagreba. 

"Kao član Hrvatskih suverenista i predsjednik Kluba vijećnika Hrvatskih suverenista u Vukovaru, bio sam upućen od početka u organizaciju. Vidio sam da se događa pozitivna energija pa smo supruga i ja odlučili da ćemo naš stan ustupiti obitelji koja nam se prva javi", otkrio je domaćin Pero. 

Više o ovoj priči pročitajte OVDJE

Procurio popis pjesama za koncert 

Dan uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji se održava ove subote, u javnosti su se pojavile neslužbene informacije o glazbenom repertoaru koji očekuje publiku. Kako bi mogao izgledati koncert, odnosno koji će biti popis pjesama pogledajte OVDJE

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertVukovarObožavateljiPjesmeMiro BuljTomo Medved
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike