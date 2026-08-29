Pogledajte gdje je Thompson otišao prije večerašnjeg koncerta: Uz njega bio Plenkovićev ministar

U Vukovaru se danas održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Na samom događaju očekuje se oko 100 tisuća ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking.

Reporteri RTL-a Danas Bojan Uranjek i Dajana Šošić nalaze se u Vukovaru i u informativnim emisijama u 16.30 i 19.00 sati donose atmosferu iz Grada Heroja

Tijek događaja:

Stvaraju se kolone

15.49 - Kolona automobila na ulazu u Vukovar

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Thompson obišao Petrovačku dolu

15.38 - Uoči večerašnjeg koncerta Marko Perković Thompson je u društvu vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića i ministra branitelja Tome Medveda obišao Petrovačku dolu, objavio je Bosančić na svojem Facebook profilu.

Foto: Screenshot Facebook/Vukovarsko-srijemska županija

"35 godina potrage za nestalim braniteljima i civilima predugačko je vrijeme, a današnji obilazak Petrovačke dole u društvu ministra Medveda, kojem se na vlastitu želju uoči večerašnjeg koncerta pridružio i Marko Perković Thompson, ponovno nas suočava s neizmjernom težinom zločina", napisao je Bosančić.

Dodao je kako će Hrvatska prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir.

"Ostanimo u zajedništvu i dostojanstveno dajmo podršku onima koji već predugo čekaju odgovore", zaključio je.

Foto: Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija

Foto: Screenshot Facebook Ivan Bosančić i Vukovarsko-srijemska županija

Cijene hrane i pića

14.57 - Organizatori su se pobrinuli za hranu i piće, a poznate su i cijene. Posjetitelji će tako za bocu vode, soka, piva ili energetskog pića morati izdvojiti pet eura.

Kad su u pitanju cijene žestokih alkoholnih pića, za boce od 0,7 litara posjetitelji će morati izdvojiti od 120 do 220 eura, ovisno o vrsti. Kako piše SiB.hr, nije moguće kupiti manju količinu od spomenutih 0,7 litara.

Sliku cjenika i koliko sve stoji pogledajte OVDJE.

Miro Bulj prošetao Vukovarom uoči Thompsonovog koncerta i ukrao svu pozornost

14.03 - Ulice su od jutra pune brojnim posjetiteljima, a najveću pažnju među njima privukao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je prošetao centrom Vukovara. Brojni su ga prolaznici zaustavili za fotografiju, a u izjavi za medije istaknuo je kako je ovo "veličanstveni i povijesni koncert".

Organizatori očekuju da će koncertu prisustvovati oko 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi su posebne prometne mjere.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pogledajte kako se Grad heroja priprema za Thompsonov koncert

12.33 - U Vukovaru se tijekom cijeloga dana osjeća vesela atmosfera uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona (59). Već od ranih popodnevnih sati u grad pristižu posjetitelji iz različitih krajeva Hrvatske, a gradske ulice i terase kafića ispunjene su obožavateljima koji s nestrpljenjem iščekuju početak večerašnjeg glazbenog programa.

Kako to izgleda pogledajte u velikoj fotogaleriji OVDJE.

Zatvaraju se ključni pravci: Stiže 100 tisuća ljudi, policija izdala važna upozorenja

8.44 - Parkiranje u Gospodarskoj zoni ograničeno je još od četvrtka. Od ponoći u petak zatvoreno je više prometnica. Posebna regulacija prometa na snazi ostaje do 30. kolovoza.

Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica, od raskrižja s Kudeljarskom ulicom do raskrižja s Ulicom Blage Zadre. Zatvorene će biti i Ulica Jana Bate te Sportska ulica. Prolaz će biti dopušten samo vozilima interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnoga gradskog prijevoza, stanara i drugim vozilima kojima će biti omogućen prolazak.

Više o prometu čitajte OVDJE.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Seper/PIXSELL

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Pero i Ljiljana ponudili svoj dom obitelji koja na Thompsonov koncert stigla iz Zagreba

U sinoćnjem RTL-u Danas iz Vukovara se javila reporterka Dajana Šošić, koja ističe da su smještajni kapaciteti u gradu popunjeni. Dio posjetitelja je stigao automobilima, neki organiziranim prijevozom autobusima, neki su stigli kod prijatelja.

U Vukovaru smo razgovarali s obitelji koja je otvorila vrata svog doma posjetiteljima koncerta iz Zagreba.

"Kao član Hrvatskih suverenista i predsjednik Kluba vijećnika Hrvatskih suverenista u Vukovaru, bio sam upućen od početka u organizaciju. Vidio sam da se događa pozitivna energija pa smo supruga i ja odlučili da ćemo naš stan ustupiti obitelji koja nam se prva javi", otkrio je domaćin Pero.

Više o ovoj priči pročitajte OVDJE.

Procurio popis pjesama za koncert

Dan uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji se održava ove subote, u javnosti su se pojavile neslužbene informacije o glazbenom repertoaru koji očekuje publiku. Kako bi mogao izgledati koncert, odnosno koji će biti popis pjesama pogledajte OVDJE.