Žanamari u bikiniju pokazala isklesanu figuru, a pratitelji poručili: 'Godine ti ne znače ništa'

Žanamari Perčić (44) trenutno uživa u čarima talijanskog ljeta, a svoje je pratitelje počastila prizorima iz jednog od najljepših mjesta na Amalfijskoj obali. Pjevačica i influencerica boravi u slikovitom Sorrentu, gdje uživa u odmoru, moru i prepoznatljivoj talijanskoj atmosferi, a fotografije s putovanja odmah su privukle veliku pažnju.

Na svom Instagram profilu Žanamari je podijelila niz fotografija na kojima pozira uz more, na plaži i u ljetnim izdanjima koja su, kao i uvijek, izazvala brojne reakcije.

U jednoj od objava Žanamari je pozirala u atraktivnom dvodijelnom kupaćem kostimu s crno-bež uzorkom, a pjevačica je još jednom pokazala figuru na kojoj godinama predano radi.

Pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su istaknuli kako pjevačica izgleda gotovo jednako kao i na početku karijere prije gotovo dva desetljeća. „Kaj je ovo, Doriana Gray... jel ti stariš imalo? Takvu te pamtim od 2005.”, napisao je jedan pratitelj, pokrenuvši niz sličnih komentara poput „Zauvijek mlada Žanamari” i „Godine ti ne znače ništa?”.

Iako je u prvom planu bila njezina ljetna avantura, pjevačica nije zaboravila pokazati i male užitke s putovanja. Uz fotografije je otkrila i simpatičan detalj - uživala je u lokalnim limunskim kolačićima iz Sorrenta, čime je dodatno dočarala atmosferu talijanskog odmora.