Hrgović već ima spreman pobjednički ples: Pogledajte što sprema za Itaumu

potpuno lagan /

Filip Hrgović uoči velikog okršaja s Mosesom Itaumeom djeluje potpuno opušteno i uvjereno u pobjedu. Najbolji hrvatski teškaš pred borbu za IBF-ov pojas pokazao je kako već ima spreman i pobjednički ples kojim bi mogao proslaviti veliki trijumf u subotu.

"Ne brinem se ni zbog čega, vjerujem u Božji plan. Puno sam toga prošao i vjerujem da Bog ima plan za moj život. Mislim da je ovo moj trenutak. Kao što sam rekao, imao sam svakakvih problema u karijeri i životu. Vjerujem da je ovo moje vrijeme, sve je u Božjim rukama", poručio je Hrgović uoči iščekivanog meča za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.