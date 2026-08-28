Gospođa Iva dočekala je igrače Hajduka: 'Ja sam se naježila kad sam čula'

DELIRIJ U SPLITU /

Nogometaši Hajduka nakon 16 godina plasirali su se u europsko natjecanje. Nakon dramatične pobjede 3:2 poslije produžetka protiv Rakowa Splićani su izborili ligašku fazu Konferencijske lige. Hajduk je poveo već u 54. sekundi pogotkom Rona Račija. Rakow je izjednačio u 61. minuti preko Diabyja, no samo pet minuta kasnije Šego je ponovno doveo Hajduk u vodstvo. U 88. minuti Emreli je poravnao na 2:2, a u produžetku pogodak odluke zabija Rokas Pukštas.

Kasno poslijepodne nogometaši su se vratili u Split. Nakon slijetanja stigli su na Poljud gdje su ih dočekale tisuće navijača. Više pogledajte u videu.