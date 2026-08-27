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Skandal pred meč karijere: Hrgović se zahvalio navijačima kontroverznim pozdravom

Skandal pred meč karijere: Hrgović se zahvalio navijačima kontroverznim pozdravom
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Foto: Adam Davy/PA Images/Profimedia

Sporni detalj s videa je ubrzo uklonjen

27.8.2026.
20:23
Sportski.net
Adam Davy/PA Images/Profimedia
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Hrvatski teškaški boksač Filip Hrgović u subotu navečer ima meč karijere. Nasuprot njemu će se naći velika nada britanskog boksa Moses Itauma, a pobjednik će kući ponijeti IBF-ov naslov svjetskog prvaka.

No, ono što je trebalo biti poseban dan za hrvatskog borca pretvorilo se u skandal. Prilikom najave borbe za DAZN Hrgović je u videu pozdravio hrvatske navijače kojima je zahvalio na podršci, prije nego što je zaključio video sa "Za dom spremni". Nakon što su u DAZN-u shvatili što je Hrgović u videu rekao, ubrzo su izbrisali tu objavu i objavili onu bez skandaloznog pozdrava, ostavivši samo:

"Pozdrav hrvatskim navijačima. Hvala vam na podršci, gledajte me u subotu. Postat ću prvi hrvatski prvak svijeta u teškoj kategoriji u povijesti".

Filip HrgovićZa Dom Spremni
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