Voyo slavi 3. rođendan uz 10.000 sati sadržaja: Ove jeseni stižu veliki noviteti

ASIA EXPRESS /
KVIZ Svi pričaju o 'Asia Expressu', ali koliko zapravo znate o showu? Riješite kviz i doznajte
Tri godine smijeha, drame, iznenađenja i sadržaja o kojem se priča. Najpoznatija domaća streaming platforma Voyo slavi treći rođendan, a tom prigodom pripremila je i poklone za korisnike.
Na platformi je dostupno čak oko 10 tisuća sati sadržaja, a s jeseni stiže i dosad najbogatija ponuda. Među novitetima su Love Island, Specijalisti, Asia Express, nove epizode Dosjea Jarak i četiri nova FNC eventa, dok ljubitelji sporta mogu pratiti i Formulu 1 te portugalsku nogometnu ligu.
Više pogledajte u prilogu.