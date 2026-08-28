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SLAVLJE UZ POKLONE /

Voyo slavi 3. rođendan uz 10.000 sati sadržaja: Ove jeseni stižu veliki noviteti

Tri godine smijeha, drame, iznenađenja i sadržaja o kojem se priča. Najpoznatija domaća streaming platforma Voyo slavi treći rođendan, a tom prigodom pripremila je i poklone za korisnike.

Na platformi je dostupno čak oko 10 tisuća sati sadržaja, a s jeseni stiže i dosad najbogatija ponuda. Među novitetima su Love Island, Specijalisti, Asia Express, nove epizode Dosjea Jarak i četiri nova FNC eventa, dok ljubitelji sporta mogu pratiti i Formulu 1 te portugalsku nogometnu ligu.

Više pogledajte u prilogu.

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28.8.2026.
20:13
Ružica Đukić
VoyoStreaming PlatformaTreći Rođendan
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