Lana Jurčević duhovito o postporođajnim odlukama: 'Pa kak' da ne odem po još...'

Pjevačica i uspješna poduzetnica Lana Jurčević (41) početkom godine po drugi je put postala majka. Od rođenja kćeri Meli u travnju, Lana sa svojim pratiteljima otvoreno dijeli trenutke iz postpartuma, često koristeći humor kako bi prikazala stvarne izazove majčinstva. Njezina posljednja objava savršen je primjer toga - na simpatičan je način prikazala vječnu borbu s odlukom o povratku u formu, a sve je začinila dirljivim susretom s obožavateljicom.

Stručni stožer za svaku mamu

"Dug je put od odluke do realizacijeeee", napisala je Lana uz video u kojem s ozbiljnim izrazom lica najavljuje da je "odlučila poduzeti neke mjere" i početi se brinuti o sebi. Međutim, ironija postaje očita kada ispred kamere počne slagati kutije s kolačima, nazdravljajući sama sebi uz čašu mlijeka "za oproštaj od stare sebe". Ovaj duhoviti prikaz vječne borbe između dobrih odluka i slatkih iskušenja naišao je na veliko odobravanje njezinih pratitelja, posebice majki koje se u tome lako prepoznaju.

Lana je zatim otvoreno progovorila o tome što bi svakoj ženi u postpartumu dobro došlo, ističući kako se često "namorala" svega. "Ništa posebno - samo jedan stručni stožer. Kuhar, dadilja, trener i psiholog… prijave su otvorene za sve pozicije", našalila se pjevačica. Jurčević je i inače poznata po tome što otvoreno i bez uljepšavanja dijeli svoja iskustva, a nedavno je na sličan način govorila i o postporođajnom gubitku kose, što njezina publika iznimno cijeni.

'Pjevačica moje mladosti'

Osim što je nasmijala pratitelje, Lana je podijelila i emotivnu anegdotu koja se dogodila prilikom kupnje slastica, a koja pokazuje koliko je dubok trag ostavila na domaćoj glazbenoj sceni. Žena koja joj je prodala torte prepoznala ju je i nazvala "pjevačicom njezine mladosti", a zatim je zamolila za autogram. "I to toooliko često u zadnje vrijeme čujem da se topim. U ovo digitalno doba to je preslatko, papir i olovka i odrasla osoba koja te to traži… pa kak' da se ne vratim po još torti?", napisala je Lana.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara koji svjedoče o tome koliko se njezina publika povezuje s njom. "Klasika kod svih, daj da sve pojedem, a od sutra krećem jako. Podrška u štogod krećeš", napisala je jedna pratiteljica, dok su joj druge poručile: "Slatka si, majka si, uživaj u ovom periodu" i "Samo nježno prema sebi". Brojni komentari hvale njezinu prizemnost, prirodnost i spontanost.