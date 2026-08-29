Misteriozna plavuša vitkih nogu prošetala i sve raspametila, njezina pojava dugo će se pamtiti

Zadranke već godinama slove kao jedne od najbolje odjevenih dama na domaćim špicama, a rijetko tko im može parirati kada je riječ o stilu i pojavljivanju u gradu. Ni posljednja kolovoška špica nije bila iznimka - unatoč velikoj sparini, zadarskim ulicama prošetale su brojne dame koje su privukle pažnju, a posebno se istaknula jedna misteriozna plavuša.

U crnom topu, bijeloj suknji i sa sunčanim naočalama, plavuša dugih vitkih nogu odmah je privukla poglede prolaznika. Njezino elegantno i jednostavno ljetno izdanje pokazalo se kao pun pogodak, a u moru šetača koji su ispunili zadarski most, trg, Kalelargu i Forum upravo je ona bila jedna od onih pojava koje teško prolaze nezapaženo.

Tko je sve prošetao Zadrom posljednjih dana kolovoza, pogledajte i na eZadar.hr.