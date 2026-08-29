Otkriveni detalji sukoba u Rijeci: Armada napala Danske navijače i ukrala im transparente?

Pojavili su se novi detalji o napadu šestorice Hrvata na strane državljane u središtu Rijeke.

Specijalizirani navijački portal Hooligans.cz objavio je kako je u četvrtak navečer došlo do sukoba između pripadnika Armade i navijača danskog Midtjyllanda.

Prema njihovim informacijama, Armada je nakon utakmice napala skupinu navijača Midtjyllanda. U tučnjavi navodno nije korišteno nikakvo oružje, odnosno sukob se sveo na fizički okršaj dviju skupina.

Armada ukrala transparente Dancima

Danci su tijekom sukoba ostali bez svojih navijačkih obilježja, a portal navodi da je Armada uspjela zadržati samo jedan transparent s natpisom "Chaos Crew".

"Policija je privela pripadnike Armade, pronašla torbu s ostalim transparentima i vratila ih članovima Midtjyllanda", tvrdi Hooligans.cz.

27.08.2026, Rijeka🇭🇷 - Midtjylland🇩🇰, Midtjylland defeat After the match, Armada attacked Midtjylland (without weapons both sides). Midtjylland lost all their banners in a fight. Armada managed to keep the "Chaos Crew" banner. Later that night, the police detained Armada members,… pic.twitter.com/ehDUcDQGV8 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 28, 2026

Jedan stranac lakše ozlijeđen

Policija je ranije izvijestila o sukobu u Rijeci, ali nisu naveli da se radilo o pripadnicima Armade i navijačima Midtjyllanda.

Podsjetimo, Hrvati u dobi od 21 do 39 godina napali su trojicu stranih državljana u dobi od 24, 26 i 27 godina. Pritom je 24-godišnjak lakše ozlijeđen.

Nakon dolaska policije dio napadača je pobjegao, dok su oni koji su zatečeni odmah uhićeni. Ubrzo su pronađeni i ostali napadači, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci s namjerom nanošenja štete nasrnuli na strane državljane i fizički ih napali.

Paprene kazne

Policija je za jednog od osumnjičenih, 29-godišnjaka, utvrdila i dva prometna prekršaja. Kako navode iz policije, nije se zaustavio na svjetlosne i zvučne signale, nego je nastavio voziti neprilagođenom brzinom.

Prošao je i kroz četiri crvena svjetla na semaforu. Za te je prometne prekršaje policija sudu predložila novčanu kaznu do 2.650 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sva šestorica jučer su u žurnom prekršajnom postupku dovedena na Općinski sud u Rijeci. Sud ih je pravomoćno proglasio krivima za naročito drsko i nepristojno ponašanje te je svakome odredio novčanu kaznu od 1.500 eura.