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Otkriveni detalji sukoba u Rijeci: Armada napala Danske navijače i ukrala im transparente?

Otkriveni detalji sukoba u Rijeci: Armada napala Danske navijače i ukrala im transparente?
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Foto: Screenshot/ X Hooligan

Danci su tijekom sukoba ostali bez svojih navijačkih obilježja, a portal navodi da je Armada uspjela zadržati samo jedan transparent s natpisom 'Chaos Crew'

29.8.2026.
13:32
danas.hr
Screenshot/ X Hooligan
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Pojavili su se novi detalji o napadu šestorice Hrvata na strane državljane u središtu Rijeke. 

Specijalizirani navijački portal Hooligans.cz objavio je kako je u četvrtak navečer došlo do sukoba između pripadnika Armade i navijača danskog Midtjyllanda.

Prema njihovim informacijama, Armada je nakon utakmice napala skupinu navijača Midtjyllanda. U tučnjavi navodno nije korišteno nikakvo oružje, odnosno sukob se sveo na fizički okršaj dviju skupina. 

Armada ukrala transparente Dancima

Danci su tijekom sukoba ostali bez svojih navijačkih obilježja, a portal navodi da je Armada uspjela zadržati samo jedan transparent s natpisom "Chaos Crew".

"Policija je privela pripadnike Armade, pronašla torbu s ostalim transparentima i vratila ih članovima Midtjyllanda", tvrdi Hooligans.cz.

Jedan stranac lakše ozlijeđen

Policija je ranije izvijestila o sukobu u Rijeci, ali nisu naveli da se radilo o pripadnicima Armade i navijačima Midtjyllanda.

Podsjetimo, Hrvati u dobi od 21 do 39 godina napali su trojicu stranih državljana u dobi od 24, 26 i 27 godina. Pritom je 24-godišnjak lakše ozlijeđen. 

Nakon dolaska policije dio napadača je pobjegao, dok su oni koji su zatečeni odmah uhićeni. Ubrzo su pronađeni i ostali napadači, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci s namjerom nanošenja štete nasrnuli na strane državljane i fizički ih napali.

Paprene kazne

Policija je za jednog od osumnjičenih, 29-godišnjaka, utvrdila i dva prometna prekršaja. Kako navode iz policije, nije se zaustavio na svjetlosne i zvučne signale, nego je nastavio voziti neprilagođenom brzinom.

Prošao je i kroz četiri crvena svjetla na semaforu. Za te je prometne prekršaje policija sudu predložila novčanu kaznu do 2.650 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sva šestorica jučer su u žurnom prekršajnom postupku dovedena na Općinski sud u Rijeci. Sud ih je pravomoćno proglasio krivima za naročito drsko i nepristojno ponašanje te je svakome odredio novčanu kaznu od 1.500 eura.

Sukob NavijačaRijekaArmada
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