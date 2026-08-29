Prometno u Maksimiru: Odlazi stožerni igrač, a dolazi velika zvijezda?

Dinamo će protiv Istre 1961 otvoriti peto kolo SHNL-a. Utakmica je to koja Plavima nakon poraza od Vikinga i ispadanja iz Lige prvaka "znači sve", pogotovo zato što se na Aldo Drosini prošle godine dogodio poraz koji je okrenuo Dinamovu sezonu.

No, ova će utakmica za Modre biti značajna i iz jednog drugog razloga. Nakon nje bi se, prema informacijama Sportskih novosti, od plavog dresa trebao oprostiti Sergi Dominguez. Španjolski stoper, koji je za Dinamo upisao 48 utakmica, u Zagreb je stigao iz Barcelone za 1,5 milijuna eura te postotak od iduće prodaje, a kroz cijelo ljeto povezivao se s klubovima iz Liga petice.

Nakon Lazijeva odustanka od posla nije bilo novih informacija gdje bi Dominguez trebao prijeći, no Sportske novosti navode kako je lokacija i dalje Liga petica.

Isti portal navodi kako postoje upiti za Luku Stojkovića, koji je nedavno dobio broj 10 na leđima, te za Diona Drenu Belju, koji nije na prodaju. Dinamov golgeter je nedodirljiv, a da mu se nigdje ne žuri potvrdio je i njegov agent Srđan Lakić. Dodajemo kako također postoje glasine o odlasku Arbera Hoxhe.

Radi se i na pojačanjima

Što se tiče dolaznih transfera, najzvučniji je onaj Esmira Bajraktarevića. Po tom pitanju postoje dvojake informacije jer Sportske novosti navode da Dinamo nije zainteresiran za igrača, dok drugi hrvatski i strani mediji govore da postoje realne šanse da bosanskohercegovački reprezentativac stigne na Maksimir. Tu je i Dominik Kotarski koji bi tijekom vikenda trebao odraditi liječnički pregled i potpisati jednogodišnju posudbu s pravom otkupa.

Uz potencijalni dolazak Bajraktarevića i Kotarskog dodajemo i da je jedan od stopera koje bi Dinamo mogao dovesti kao zamjenu za Domingueza Ivano Kolarik iz Osijeka. Germanijak navodi kako zasad Plavi nisu poslali ponudu, no interes postoji.