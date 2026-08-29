Nije patka: Dinamo želi dovesti Esmira Bajraktarevića

U petak je kao grom iz vedra neba u medijski prostor dospjela informacija kako je Dinamo zainteresiran za dovođenje zvijezde bosanskohercegovačke reprezentacije Esmira Bajraktarevića u svoje redove.

Iako se na početku to činilo kao klasična "patka" kojom se mame klikovi, izgleda da to nije baš tako i da bi Dinamo i drugu godinu zaredom mogao šokirati svijet nogometnih transfera. Naime, kako piše Germanijak, interes Dinama je istinit, a dogovor Dinama i PSV-a oko posudbe s otkupom u obećavajućoj je, pa čak i završnoj fazi.

Dinamo želi sve dovršiti do 2. rujna, kada je rok za prijavu igrača za Europsku ligu, a posao sada naizgled mogu pokvariti jedino dva talijanska prvoligaša koja su zainteresirana. Jedan je Lazio, koji se ove sezone raspitivao za čak trojicu Dinamovih igrača, pa čak i poslao ponudu za jednog (Domingueza), a drugi je Fiorentina. Iako bi transfer u Italiju svakako više odgovarao PSV-u, koji bi tako odmah zaradio na krilnom napadaču, Dinamovi se navijači imaju razloga nadati.

Lazio je, naime, u velikim financijskim problemima, dok je Fiorentina za desno krilo već dovela Franca Mastantuona na posudbu iz Real Madrida, pa bi Bajraktarević vjerojatno imao veću minutažu u Dinamu.

Dinamo je dakle PSV-u zadnja, ali svakako realna opcija.