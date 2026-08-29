Imamo odgovor policije o incidentu u Zagrebu: 'Napao je muškarca, morali smo upotrijebiti silu'

Na društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koja, kako se navodi, prikazuje događaj koji se zbio na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u 6.40 sati ujutro. Na snimci se vidi mladić kako leži na tramvajskim tračnicama i sprječava prolaz tramvaja.

Iz policije su za Net.hr potvrdili kako su nešto prije 7 sati postupali na temelju zaprimljene dojave o narušavanju javnog reda i mira.

"Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su s ciljem sprječavanja bijega osobe, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) nad 21-godišnjakom koji je prethodno na ulici narušavao javni red i mir te ušao u fizički sukob s 29-godišnjakom", kažu u PU zagrebačkoj.

Navode da je mladiću alkotestiranjem utvrđena koncentracija od 1,92 g/kg alkohola u organizmu.

Mladić je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

"Liječničkim pregledom hitne medicinske pomoći 21-godišnjaku je utvrđena površinska ozljeda šake. Ta je ozljeda najvjerojatnije nastala ranije te nije posljedica uporabe sredstava prisile", napominju iz zagrebačke policije.

Nakon otrježnjenja i dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 21-godišnjak bit će prepraćen na nadležni prekršajni sud zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.