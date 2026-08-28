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Veliki transfer na pomolu? Dinamov prvotimac pred odlaskom, turski velikan krenuo po njega

Veliki transfer na pomolu? Dinamov prvotimac pred odlaskom, turski velikan krenuo po njega
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hoxha je u Dinamovu dresu do sada upisao 113 nastupa, uz učinak od 14 pogodaka i 15 asistencija

28.8.2026.
19:45
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dinamo nakon poraza od Vikinga nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka, a samim time ostao je i bez velikih prihoda kojima su se na Maksimiru nadali od nastupa u elitnom europskom natjecanju. Zagrebački klub zbog toga će dio financijske računice morati zatvoriti na druge načine, a jedan od njih mogli bi biti izlazni transferi u samoj završnici prijelaznog roka.

Među igračima čije se ime pojavilo na transfernom tržištu je Arber Hoxha. Dinamov prvotimac navodno je privukao interes turskog velikana Galatasaraya, a prema pisanju turskog Sport Bültenija, priča je otišla i korak dalje.

 

 

Isti izvor navodi kako je Galatasaray već stupio u pregovore s Dinamom oko mogućeg transfera 27-godišnjeg albanskog reprezentativca. Ako se ti navodi pokažu točnima, Modri bi u posljednjim danima prijelaznog roka mogli ostati bez igrača koji ima važnu ulogu u momčadi.

Hoxha je u Dinamovu dresu do sada upisao 113 nastupa, uz učinak od 14 pogodaka i 15 asistencija. Važnu ulogu zadržao je i ove sezone, zbog čega bi njegov eventualni odlazak otvorio pitanje novog rješenja na njegovoj poziciji.

Pred Dinamom su tako zanimljivi posljednji dani prijelaznog roka. Nakon neuspjeha u borbi za Ligu prvaka, na Maksimiru bi moglo biti prometno, a interes Galatasaraya za Hoxhu mogao bi otvoriti prostor za jedan od većih izlaznih transfera u završnici ljeta.

DinamoArber HoxhaTransferGalatasaray
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