Veliki transfer na pomolu? Dinamov prvotimac pred odlaskom, turski velikan krenuo po njega

Dinamo nakon poraza od Vikinga nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka, a samim time ostao je i bez velikih prihoda kojima su se na Maksimiru nadali od nastupa u elitnom europskom natjecanju. Zagrebački klub zbog toga će dio financijske računice morati zatvoriti na druge načine, a jedan od njih mogli bi biti izlazni transferi u samoj završnici prijelaznog roka.

Među igračima čije se ime pojavilo na transfernom tržištu je Arber Hoxha. Dinamov prvotimac navodno je privukao interes turskog velikana Galatasaraya, a prema pisanju turskog Sport Bültenija, priča je otišla i korak dalje.

🔥 SON DAKİKA



🔴🟡 Galatasaray, Arnavut kanat oyuncusu Arber Hoxha için Dinamo Zagreb ile temas kurdu. pic.twitter.com/zuHzPk4YFo — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 28, 2026

Isti izvor navodi kako je Galatasaray već stupio u pregovore s Dinamom oko mogućeg transfera 27-godišnjeg albanskog reprezentativca. Ako se ti navodi pokažu točnima, Modri bi u posljednjim danima prijelaznog roka mogli ostati bez igrača koji ima važnu ulogu u momčadi.

Hoxha je u Dinamovu dresu do sada upisao 113 nastupa, uz učinak od 14 pogodaka i 15 asistencija. Važnu ulogu zadržao je i ove sezone, zbog čega bi njegov eventualni odlazak otvorio pitanje novog rješenja na njegovoj poziciji.

Pred Dinamom su tako zanimljivi posljednji dani prijelaznog roka. Nakon neuspjeha u borbi za Ligu prvaka, na Maksimiru bi moglo biti prometno, a interes Galatasaraya za Hoxhu mogao bi otvoriti prostor za jedan od većih izlaznih transfera u završnici ljeta.