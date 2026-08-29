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SUDBINA ILI SLUČAJNOST? /

Stara fotografija Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona postala je hit, a razlog je nevjerojatan

Stara fotografija Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona postala je hit, a razlog je nevjerojatan
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Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Fotografija stara 12 godina ponovno je zapalila društvene mreže zbog neočekivanog ljubavnog obrata

29.8.2026.
15:24
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
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Stara fotografija iz 2014. godine ponovno je postala viralna na društvenim mrežama. Snimljena na dodjeli nagrada GQ Men of the Year u Londonu, prikazuje dva tada poznata para: vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona (41) s pjevačicom Nicole Scherzinger (48) i reality zvijezdu Kim Kardashian (45) s reperom Kanyeom Westom (49). Ono što fotografiju danas čini zanimljivom jest činjenica da su Kim Kardashian i Lewis Hamilton sada u vezi, dvanaest godina nakon ove fotografije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dokaz 'teorije nevidljive niti'

Upravo veza Kim i Lewisa, koja je postala javna krajem 2025. godine, razlog je popularnosti fotografije. Korisnici društvenih mreža vide je kao primjer "teorije nevidljive niti", prema kojoj su neki ljudi predodređeni jedni za druge, a činjenica da su 2014. godine oboje bili u drugim dugogodišnjim vezama sada izaziva brojne komentare. Par se otada često zajedno pojavljuje u javnosti, od Velike nagrade Monaka do Super Bowla, a kruže i glasine o zarukama.

Što se dogodilo s bivšima?

Veza Lewisa Hamiltona i Nicole Scherzinger završila je 2015. godine. Scherzinger je u međuvremenu ostvarila uspjeh na Broadwayu, osvojivši nagradu Tony 2025. za ulogu u mjuziklu "Sunset Boulevard". Brak Kim Kardashian i Kanyea Westa (danas poznatog kao Ye) trajao je od 2014. do 2022. i u njemu su dobili četvero djece. Nakon rastave Kanye je nastavio glazbenu karijeru i započeo vezu s arhitekticom Biancom Censori (31) te ih često prate mnoge kontroverze.

Nekoć slika moćnih parova, danas je podsjetnik kako su se odnosi i životi prikazanih zvijezda s vremenom u potpunosti izmijenili.

Kanye WestKim KardahianLewis HamiltonNicole Scherzinger
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