Stara fotografija Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona postala je hit, a razlog je nevjerojatan
Fotografija stara 12 godina ponovno je zapalila društvene mreže zbog neočekivanog ljubavnog obrata
Stara fotografija iz 2014. godine ponovno je postala viralna na društvenim mrežama. Snimljena na dodjeli nagrada GQ Men of the Year u Londonu, prikazuje dva tada poznata para: vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona (41) s pjevačicom Nicole Scherzinger (48) i reality zvijezdu Kim Kardashian (45) s reperom Kanyeom Westom (49). Ono što fotografiju danas čini zanimljivom jest činjenica da su Kim Kardashian i Lewis Hamilton sada u vezi, dvanaest godina nakon ove fotografije.
Dokaz 'teorije nevidljive niti'
Upravo veza Kim i Lewisa, koja je postala javna krajem 2025. godine, razlog je popularnosti fotografije. Korisnici društvenih mreža vide je kao primjer "teorije nevidljive niti", prema kojoj su neki ljudi predodređeni jedni za druge, a činjenica da su 2014. godine oboje bili u drugim dugogodišnjim vezama sada izaziva brojne komentare. Par se otada često zajedno pojavljuje u javnosti, od Velike nagrade Monaka do Super Bowla, a kruže i glasine o zarukama.
Što se dogodilo s bivšima?
Veza Lewisa Hamiltona i Nicole Scherzinger završila je 2015. godine. Scherzinger je u međuvremenu ostvarila uspjeh na Broadwayu, osvojivši nagradu Tony 2025. za ulogu u mjuziklu "Sunset Boulevard". Brak Kim Kardashian i Kanyea Westa (danas poznatog kao Ye) trajao je od 2014. do 2022. i u njemu su dobili četvero djece. Nakon rastave Kanye je nastavio glazbenu karijeru i započeo vezu s arhitekticom Biancom Censori (31) te ih često prate mnoge kontroverze.
Nekoć slika moćnih parova, danas je podsjetnik kako su se odnosi i životi prikazanih zvijezda s vremenom u potpunosti izmijenili.