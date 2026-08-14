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'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje

'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje
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Foto: Profimedia

Posebnu pažnju, očekivano, privukla je Bianca Censori. Australska arhitektica za ovu je prigodu odabrala vrlo smjelu crnu kombinaciju, sastavljenu od izrazito kratkih hlačica i uskog topa bez naramenica

14.8.2026.
8:30
Hot.hr
Profimedia
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Arhitektica Bianca Censori (31) i glazbenik Kanye West (49) ponovno su privukli pažnju javnosti, no ovoga puta razlog nije bio njihov uobičajeni javni nastup, već rijedak prizor obiteljskog okupljanja. Par je tijekom boravka u Firenci fotografiran u društvu Biancinih roditelja i sestre, a obitelj se okupila uoči zajedničke večere. 

'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje
Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Na fotografijama snimljenima 10. kolovoza vidi se četvero članova Biancine obitelji kako poziraju zajedno s poznatim reperom i producentom. Sudeći prema zabilježenim prizorima, atmosfera je bila opuštena i vesela, a zajedničko fotografiranje pružilo je rijedak pogled na odnos Kanye Westa s užom obitelji njegove partnerice, pišu strani mediji. 

'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Posebnu pažnju, očekivano, privukla je Bianca Censori. Australska arhitektica za ovu je prigodu odabrala vrlo smjelu crnu kombinaciju, sastavljenu od izrazito kratkih hlačica i uskog topa bez naramenica. 

Obiteljsko druženje održalo se tijekom njihova boravka u Italiji, koji dolazi u stanci od Westovih profesionalnih obveza i rasporeda povezanog s turnejom. ''Nema srama ni pred roditeljima'', samo su neki od komentara. 

'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje
Foto: BlayzenPhotos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Podsjećamo, Censori i West u braku su od 2022. godine. Njihova je veza od samog početka bila pod povećalom javnosti, a posebnu pažnju izazivala su njihova vrlo odvažna javna pojavljivanja i Biancini provokativni modni odabiri. Krajem 2024. i početkom 2025. krenula su šuškanja o razvodu, ali par se nedugo nakon zajedno pojavio na nekoliko važnih događaja. 

Kanye WestBianca CensoriFotografije
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