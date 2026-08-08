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PADAJU KRITIKE /

Lewis Hamilton ljeto provodi u društvu obitelji i Kim Kardashian: 'Radi sve osim da pobjeđuje'

Lewis Hamilton ljeto provodi u društvu obitelji i Kim Kardashian: 'Radi sve osim da pobjeđuje'
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Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Osim komentara podrške obožavatelja, pojavile su se kritike sportašu vezano uz njegove nedavne (ne)uspjehe

8.8.2026.
12:33
Antonela Ištvan
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
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Britanski vozač i sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1, Lewis Hamilton (41), iskoristio je ljetnu stanku u prvenstvu kako bi sa svojih nekoliko desetaka milijuna pratitelja na Instagramu podijelio rijetke trenutke iz privatnog života. U svojoj prvoj sezoni s Ferrarijem, gdje se trenutačno nalazi na drugom mjestu u poretku vozača, Hamilton je očito odlučio napuniti baterije za nastavak borbe za rekordnu osmu titulu prvaka. Njegova najnovija objava, serija fotografija i videa, pruža uvid u to kako se jedan od najvećih sportaša današnjice odmara od stresa i pritiska oktanskog cirkusa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Odmor od borbe za titulu

Pod jednostavnim naslovom "Odmor, obnova, punjenje", Hamilton je objavio kolekciju fotografija koje ga prikazuju u opuštenom izdanju, daleko od trkaćih staza. Fotografije otkrivaju razne trenutke - od druženja s prijateljima u kućnoj atmosferi okruženoj knjigama, preko treninga trčanja na sunčan dan, pa sve do druženja s Kim Kardashian (45) s kojom je od veljače u romantičnoj vezi. Dokaz je to da ovaj slavni par više ne skriva svoju ljubav u javnosti.

Ipak, najveću pozornost obožavatelja privukao je novi član Hamiltonove obitelji. Nakon što je nedavno ostao bez svog voljenog buldoga Roscoea, vozač je pokazao preslatkog štenca zlatnog retrivera. Komentari su se odmah užarili, a pratitelji su otkrili da se psić zove Halo. "Dobrodošao u tim, Halo", napisao je jedan korisnik, dok su drugi izražavali oduševljenje novim kućnim ljubimcem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Proveli ljeto zajedno

Kako je poznato, Hamilton se pridružio Kim Kardashian na obiteljskom ljetovanju na kojemu su bila i njezina djeca Psalm (7) i Chicago (8). Na objavljenim fotografijama vidi se kako zajedno plivaju i planinare. Ipak, osim komentara podrške obožavatelja, pojavile su se kritike sportašu vezano uz njegove nedavne (ne)uspjehe. "Radi sve osim da pobjeđuje u utrkama", kazao je jedan pratitelj, a drugi je dodao "Odmor, obnova, punjenje za još petosekundnih kazni". 

Lewis HamiltonFormula 1Kim Kardashian
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