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Delije slavile ratnog zločinca Mladića: UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde

Delije slavile ratnog zločinca Mladića: UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde
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Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Zvezdini navjači "Delije" su na utakmici s češkom Viktorijom u Plzenu (1-5) skandirali Mladićevo ime uz poruke s transparenata "Generale vječna slava i hvala".

29.8.2026.
12:16
Hina
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
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Europska nogometna federacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv beogradske Crvene zvezde zbog transparenata koje su njezini navijači istaknuli na stadionu Viktorije Plzenj u Češkoj, u povodu smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, pišu u subotu beogradski mediji pozivajući se na portal The Athletic.

Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici, umro je u četvrtak u pritvoru haškog tribunala u 84. godini, a Zvezdini navjači "delije" na utakmici s češkom Viktorijom u Plzenu (1-5) skandirali su Mladićevo ime uz poruke s transparenata "Generale vječna slava i hvala".

Prema navodima portala The Athletic, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde, zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja", "prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju", te zbog neprimjerenog ponašanja tima.

Važeća pravila UEFA predviđaju prilično oštre kazne, a u slučaju Crvene zvezde sankcije bi mogle biti i strože jer se klubu zbog navijača stavlja na teret "rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje". 

S obzirom na to da je klub zatim objavio fotografije transparenata na svojim društvenim mrežama, to bi UEFA mogla vidjeti i kao otežavajuću okolnost, navodi beogradski portal Sportinjo.

UefaCrvena Zvezda
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