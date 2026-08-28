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Tuzla grmjela uglas! Navijači o zločincu Ratku Mladiću: 'Crna zemlja nek te je*e...'

Tuzla grmjela uglas! Navijači o zločincu Ratku Mladiću: 'Crna zemlja nek te je*e...'
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Foto: Luka Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

BHFanaticosi su uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Italije započeli skandiranje upućeno Ratku Mladiću, a ubrzo su im se pridružili brojni navijači u prepunom Mejdanu.

28.8.2026.
21:01
Sportski.net
Luka Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
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Smrt pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije diljem regije, a tema se vrlo brzo preselila i na sportske tribine. Nakon što je Crvena zvezda odala počast Mladiću na utakmici kvalifikacija za Europsku ligu, sasvim drukčija poruka stigla je iz Tuzle.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pred punim Mejdanom otvorila je drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Italije, a još prije početka susreta vladala je užarena atmosfera.

Najvatreniji navijači BiH, okupljeni u skupini BHFanaticos, u jednom su trenutku privukli pažnju cijele dvorane skandiranjem upućenim Mladiću, koji je dan ranije preminuo u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda u Haagu. Reuters je potvrdio da je Mladić preminuo 27. kolovoza 2026. dok je služio kaznu doživotnog zatvora.

„Puši ku**c, ko te je*e, crna zemlja nek te je*e, Ratko Mladiću“, odjekivalo je tribinama Mejdana.

 

 

Skandiranje su ubrzo prihvatili i brojni drugi navijači, pa se poruka u jednom trenutku prolomila gotovo cijelom dvoranom.

Mladić je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, a presuda je pravomoćno potvrđena 2021. godine. Među ostalim, osuđen je za genocid u Srebrenici i zločine povezane s višegodišnjom opsadom Sarajeva.

Njegova smrt posljednjih je dana izazvala niz reakcija i kontroverzi u regiji, a dio njih pojavio se i u sportskom okruženju. U središtu pažnje prethodno su se našle i dvije nogometašice iz Bosne i Hercegovine zbog objava na društvenim mrežama kojima su veličale Mladića, nakon čega je njihov klub reagirao suspenzijama.

Svjetsko Prvenstvo U KošarciBosna I HercegovinaRatko Mladić
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