Tuzla grmjela uglas! Navijači o zločincu Ratku Mladiću: 'Crna zemlja nek te je*e...'

Smrt pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije diljem regije, a tema se vrlo brzo preselila i na sportske tribine. Nakon što je Crvena zvezda odala počast Mladiću na utakmici kvalifikacija za Europsku ligu, sasvim drukčija poruka stigla je iz Tuzle.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pred punim Mejdanom otvorila je drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Italije, a još prije početka susreta vladala je užarena atmosfera.

Najvatreniji navijači BiH, okupljeni u skupini BHFanaticos, u jednom su trenutku privukli pažnju cijele dvorane skandiranjem upućenim Mladiću, koji je dan ranije preminuo u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda u Haagu. Reuters je potvrdio da je Mladić preminuo 27. kolovoza 2026. dok je služio kaznu doživotnog zatvora.

„Puši ku**c, ko te je*e, crna zemlja nek te je*e, Ratko Mladiću“, odjekivalo je tribinama Mejdana.

BHFanaticosi poslali jasnu poruku o pampers generalu Ratku Mladiću u Mejdanu. pic.twitter.com/nxq0t6Ln8v — Bogilov (@bogilov99) August 28, 2026

Skandiranje su ubrzo prihvatili i brojni drugi navijači, pa se poruka u jednom trenutku prolomila gotovo cijelom dvoranom.

Mladić je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, a presuda je pravomoćno potvrđena 2021. godine. Među ostalim, osuđen je za genocid u Srebrenici i zločine povezane s višegodišnjom opsadom Sarajeva.

Njegova smrt posljednjih je dana izazvala niz reakcija i kontroverzi u regiji, a dio njih pojavio se i u sportskom okruženju. U središtu pažnje prethodno su se našle i dvije nogometašice iz Bosne i Hercegovine zbog objava na društvenim mrežama kojima su veličale Mladića, nakon čega je njihov klub reagirao suspenzijama.