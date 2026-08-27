Povijesna blamaža srpskog prvaka: Ispustili su nemoguće

Srpski prvak Crvena zvezda učinio je nezamislivo. U utakmici protiv češke Viktorije Plzen ispustio je prednost od tri pogotka i ispao iz Europske lige te će svoj put nastaviti u Konferencijskoj ligi.

"Crveno-beli" su u Plzen došli s 3-0 iz prve utakmice, ali im uzvrat nije dobro počeo. Već u 8. minuti zabio je Prince Adu. Brzo je srbijanska momčad izjednačila kada je Mirko Ivanić zabio u 11. minuti, a nadu je dao i promašeni penal Adua u 51. minuti. No, crveni karton Osmana Bukarija u 53. minuti sve je promijenio. Najprije je Visinsky zabio za 2-1 u 58. minuti iz jedanaesterca, da bi Hrosovsky povećao prednost pet minuta kasnije.

Držala se Zvezda do pete minute sudačke nadoknade kada je Viktorija dobila novi jedanaesterac koji je iskoristio Kabongo i odveo stvari u produžetke, gdje srpska momčad jednostavno više nije mogla ništa. U dominantnom prikazu Česi su odmah zabili i peti pogodak te su držali ritam do kraja utakmice.

O kakvoj je dominaciji Čeha bilo riječ najbolje govori statistika koja pokazuje 41 (!?) udarac na gol prema osam, 12 udaraca prema dva u okvir i famozni xG (očekivani pogoci) od 6.04 prema 0.49.

Poraz Zvezde još je šokantniji kada znamo da su Beograđani ranije ispali iz Lige prvaka nakon poraza od Hapoela iz Beer Ševe, nakon čega je na klupu stigao Albert Riera.