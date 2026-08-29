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'SUSTAV NE ŠTITI' /

Oskarovka o seksualizaciji u Hollywoodu: 'Nije slučajnost što tako često gubimo mlade zvijezde'

Oskarovka o seksualizaciji u Hollywoodu: 'Nije slučajnost što tako često gubimo mlade zvijezde'
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Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Potaknuta smrću bivše dječje zvijezde Hayden Panettiere, glumica je otvoreno prozvala industriju i pružila podršku svim žrtvama

29.8.2026.
12:51
Hot.hr
Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Glumica Anna Paquin (44), koja je Oscara osvojila sa samo jedanaest godina, na Instagramu je progovorila o zlostavljanju i seksualizaciji mladih glumica u Hollywoodu. Njezina objava, potaknuta smrću bivše dječje zvijezde Hayden Panettiere u kolovozu 2026., ponovno je pokrenula raspravu o opasnostima s kojima se djeca suočavaju u industriji zabave.

Sustav koji izgleda dobro samo na papiru

U objavi je Paquin opisala probleme odrastanja pred kamerama. "Seksualizirane ženske dječje 'zvijezde' imaju duboko tužne živote i prerane krajeve. Nismo bile zaštićene 'sustavima' koji izgledaju sjajno na papiru", napisala je, aludirajući na mehanizme zaštite koji u praksi često zakazuju.

Spomenula je i preminule kolegice inicijalima: "Počivale u miru HP, MT, DC i previše drugih". Svoje je iskustvo opisala kao pripadnost "čudnom malom klubu" te ponudila podršku svima sa sličnim pričama. "Doslovno mi se javite porukom. Vjerujem vam i stat ću uz vas. Niste sami", poručila je.

Podrška kolega iz industrije

Brojne kolegice koje su i same odrasle u Hollywoodu, poput Mare Wilson, Alysse Milano i Melisse Gilbert, pružile su joj podršku, pozivajući na bolju zaštitu djece glumaca. Glumica Gala Elf prisjetila se trenutka sa snimanja serije "Okus krvi", gdje je vidjela majku kako šapće "nešto grozno" svojoj kćeri kako bi je rasplakala za scenu. 

Objava Anne Paquin poziv je na odgovornost industrije koja često zanemaruje dobrobit svojih najmlađih članova, a njezine riječi upozoravaju na trajne posljedice slave i pokreću neizbježan razgovor u Hollywoodu.

Anna PaquinSeksualno ZlostavljanjeHollywood
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