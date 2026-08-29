'Molim vas, prestanite': Liječnik upozorio na opasnu naviku koja može oštetiti sluh

Mnogi ljudi godinama koriste štapiće za uši na pogrešan način, no čini se da se neki jednostavno ne mogu riješiti te navike. Dr. Amir Khan, poznato lice s britanskih televizijskih ekrana, uputio je javni apel da se prestane s praksom koja može dovesti do ozbiljnih i potpuno preventabilnih problema s ušima, a koji na kraju zahtijevaju stručnu liječničku pomoć.

Dr. Khan, koji se redovito pojavljuje u popularnim emisijama poput "Good Morning Britain", tvrdi da ljudi i dalje čine opasnu pogrešku kada je u pitanju osobna higijena. U videu objavljenom na svom Instagram profilu, jasno je poručio: "Ovo je javna objava. Molim vas, prestanite stavljati pamučne štapiće u uši."

Upozorenje temeljeno na iskustvu

"Govorim ovo s ljubavlju, ali i s umorom liječnika koji se nagledao svega ovoga tjedna", izjavio je dr. Khan, naglašavajući da problem nije nimalo bezazlen. Ključna poruka koju želi prenijeti jest da je naš organizam savršeno dizajniran za samostalno održavanje. "Vaš ušni kanal se sam čisti", dodao je.

Mnogi pogrešno vjeruju da je ušni vosak, odnosno cerumen, prljavština koju treba ukloniti. Međutim, njegova je uloga potpuno suprotna. Cerumen štiti bubnjić od prašine, prljavštine i sitnih stranih tijela koja bi mogla ući u osjetljivi ušni kanal, piše Mirror.

Stavljanjem štapića u uho, ljudi gotovo uvijek čine više štete nego koristi. Iako priznaje da čišćenje uha štapićem može pružiti osjećaj "zadovoljstva", osobito kada se na vrhu pojave tragovi voska, dr. Khan upozorava na skrivene opasnosti.

"Sve što pamučni štapići čine jest da guraju vosak dublje, zbijaju ga, iritiraju ili grebu ušni kanal, a povremeno mogu i oštetiti bubnjić", objasnio je. Osim toga, postoji i rizik od ostavljanja neželjenih "stanara" u uhu. "Komadići vate mogu odlučiti ostati i trajno se nastaniti dok ih netko (pokazujući na sebe) ne bude morao izvaditi."

Navika jača od savjeta stručnjaka

Korištenje pamučnih štapića za čišćenje unutrašnjosti uha klasičan je primjer kako povijesne navike nadjačavaju medicinske savjete. Ovi štapići, izumljeni još dvadesetih godina prošlog stoljeća, nikada nisu bili namijenjeni za umetanje u ušni kanal. Unatoč jasnim upozorenjima koja se danas nalaze na gotovo svakom pakiranju, poput "ne umetati u ušni kanal", pretpostavka da su to alati za čišćenje ušiju i dalje je široko rasprostranjena.

Stav dr. Khana podržava i cjelokupna medicinska zajednica. Audiolozi i otorinolaringolozi slažu se da je guranje bilo kakvih predmeta u uho nepotrebno i štetno. Prirodni mehanizam čišćenja, potaknut pokretima čeljusti poput žvakanja ili govora, sam gura stari vosak prema vanjskom dijelu uha, gdje se on osuši i ispadne.

Štapići taj proces ometaju i mogu dovesti do začepljenja, privremenog gubitka sluha i osjećaja punoće u uhu. Podaci su također zabrinjavajući. Naime, jedna američka studija pokazala je da je u razdoblju od 21 godine čak 263 tisuće djece završilo na hitnoj pomoći zbog ozljeda uha uzrokovanih pamučnim štapićima.

Kada potražiti pomoć i što učiniti?

Dr. Khan savjetuje da se obavezno javite stručnjaku ako osjetite da vam je uho začepljeno, bolno, ako iz njega curi tekućina ili primijetite iznenadnu promjenu u sluhu. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), uobičajeni simptomi prekomjernog nakupljanja cerumena uključuju gubitak sluha, bol ili osjećaj začepljenosti, zujanje u ušima (tinitus) te vrtoglavicu i mučninu (vertigo).

Umjesto korištenja štapića, stručnjaci savjetuju nježno čišćenje vanjskog dijela uha mekom, vlažnom krpicom. Ako ipak dođe do nakupljanja voska, preporučuje se ukapati dvije do tri kapi maslinovog ili bademovog ulja nekoliko puta dnevno kroz par dana kako bi vosak omekšao i lakše izašao.

Stoga, sljedeći put kada posegnete za pamučnim štapićem s namjerom da očistite uši, sjetite se upozorenja dr. Khana. Prepustite svojim ušima da same obave posao za koji su stvorene, a štapiće sačuvajte za druge, sigurnije namjene.

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