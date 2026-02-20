Liječnik upozorava: 'Nemojte ovo raditi, pustite prirodu da obavi svoj posao'

Koliko god primamljivo bilo posegnuti za štapićem kako biste očistili uho, to je praksa koju stručnjaci ne preporučuju. Ušni vosak može stvoriti osjećaj nelagode i utjecati na sluh, pogotovo ako se nakupi u većoj količini. Ipak, ono što se čini kao najočitije rješenje, korištenje pamučnog štapića, može uzrokovati više problema nego što ih rješava.

Dr. Kunal Sood, koji redovito dijeli zdravstvene savjete na svojim društvenim mrežama, objavio je video na TikToku, objašnjavajući upravo ovaj problem.

Štapići za uši čine više štete nego koristi

Ovaj liječnik ističe kako uho ima prirodni sustav samočišćenja koji polako samostalno pomiče ušni vosak prema van. Korištenje štapića ometa taj proces.

"Iako čišćenje ušiju štapićima može pružiti osjećaj zadovoljstva, često čini više štete nego koristi", objasnio je dr. Sood. "Kada se pamučni štapić umetne u ušni kanal, on često pogura vosak dublje prema bubnjiću, što može dovesti do nakupljanja, prigušenog sluha, nelagode ili infekcije. Pamučni štapići također mogu iritirati ili ogrebati ušni kanal, a u nekim slučajevima čak i probiti bubnjić, što je čest razlog posjeta hitnoj službi."

Liječnik naglašava da ušni vosak nije prljavština, već ima važnu ulogu u zaštiti uha jer zadržava nečistoće, odbija vodu i ograničava rast bakterija. Preagresivno ili prečesto uklanjanje voska može uho učiniti ranjivim. Najsigurniji pristup je čistiti samo vanjski dio uha i pustiti da se ušni kanal sam pobrine za sebe.

Koji su simptomi nakupljenog cerumena?

Prema informacijama Nacionalne zdravstvene službe (NHS), simptomi prekomjernog nakupljanja ušnog voska mogu biti raznoliki. Među najčešćima su gubitak sluha, bol u uhu ili osjećaj da su uši začepljene. Neki ljudi mogu osjetiti i zvonjavu ili zujanje u ušima, poznato kao tinitus, a u rjeđim slučajevima može se javiti i vrtoglavica, odnosno osjećaj mučnine i nestabilnosti.

Kako sigurno ukloniti višak cerumena

Nacionalna zdravstvena služba navodi da će ušni vosak u većini slučajeva ispasti sam od sebe. Međutim, ako osjećate da se nakupio u većoj mjeri, postoje koraci koje možete poduzeti kod kuće. Preporučuje se leći na bok s uhom koje treba tretirati okrenutim prema gore. Zatim ukapajte dvije do tri kapi maslinovog ili bademovog ulja u uho, pazeći da ne koristite bademovo ulje ako ste alergični na bademe. Ostanite u tom položaju pet do deset minuta. Postupak je potrebno ponavljati tri do četiri puta dnevno tijekom tri do pet dana.

Kako piše Mirror, očekuje se da bi komadići ušnog voska trebali sami ispasti iz uha unutar otprilike dva tjedna. Iako su dostupne i druge metode poput svijeća za uši ili vakuumskih uređaja, ne postoje dokazi da one djeluju. Ako kućne metode ne pomognu, možete se obratiti ljekarniku koji može preporučiti odgovarajuće preparate. Osim toga vaš liječnik vam može ukloniti problem ispiranjem uha i sličnim provjerenim postupcima.

Na kraju, važno je zapamtiti da ušni vosak postoji kako bi štitio uši od prljavštine i mikroba te se njegovo stvaranje ne može spriječiti. Umjesto rizičnih metoda, najbolje je pustiti prirodu da odradi posao i potražiti stručnu pomoć samo ako se pojave izraženi ometajući simptomi.

