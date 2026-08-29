Branitelj naslova produžio ugovor: Ostaje u McLarenu do kraja karijere?

Svjetski prvak Formule 1 Britanac Lando Norris (26) u subotu je objavio da je produljio ugovor s McLarenom najmanje do kraja 2030. godine te izjavio da bi rado završio karijeru u momčadi u kojoj se osjeća kao kod kuće.

Ovaj 26-godišnji Britanac, pobjednik posljednjih dviju utrka u Mađarskoj i Nizozemskoj, vijest je priopćio zaposlenicima McLarena tijekom dana druženja s obiteljima i prijateljima u tvornici u Wokingu.

“McLaren je moj dom i jako sam sretan što sam potpisao novi ugovor. Kada sam prije devet godina započeo ovo putovanje, ciljevi su bili jasni – vratiti McLaren na vrh i osvajati prvenstva. To smo ostvarili, ali želimo još", rekao je Britanac.

Iz McLarena su naveli da postoji i višegodišnja opcija produljenja suradnje nakon 2030., a Norrisu je darovan bolid MCL39 iz prošle sezone, kada je postao prvi vozač te momčadi koji je osvojio naslov prvaka još od Lewisa Hamiltona 2008. godine.

“Zajedno s Andreom, Oscarom i ostatkom momčadi, Lando je pomogao uvesti McLaren u novu uspješnu papaja eru, od začelja poretka do dva uzastopna konstruktorska naslova 2024. i 2025. te našeg prvog vozačkog naslova nakon 17 godina. Izuzetno smo uzbuđeni zbog onoga što nas čeka i u potpunosti smo usredotočeni na nastavak borbe za pobjede i naslove prvaka", rekao je prilikom potpisa Zak Brown, izvršni direktor McLarena.