Svakako isprobajte: Super jednostavan recept za pileći fajitas iz pećnice

U svijetu gdje je vrijeme najvrjednija valuta, recepti koji obećavaju bogat okus uz minimalan trud i nered postaju instant hitovi. Upravo jedan takav podijelila je Yumna Jawad, autorica popularnog bloga "Feel Good Foodie". Njezina objava pilećih fajitasa pripremljenih na samo jednom limu za pečenje privukla je veliku pažnju, no iza ovog modernog i praktičnog jela krije se priča koja seže desetljećima u prošlost, sve do teksaških rančeva. U nastavku donosimo recept za ovo popularno jelo.

Recept za brze pileće fajitase iz pećnice

Ova je metoda osvojila zaposlene obitelji diljem svijeta: svi sastojci se režu i začinjavaju izravno na papiru za pečenje, a zatim se sve zajedno peče. Rezultat je kompletan obrok bez gomile prljavog posuđa.

Sastojci:

500 g pilećih prsa, narezanih na trakice

2-3 paprike (različitih boja), narezane na trakice

1 veća glavica luka, narezana na trakice

2 žlice maslinovog ulja

1 vrećica mješavine začina za fajitas (ili domaća mješavina: žličica čilija u prahu, žličica kumina, 1/2 žličice paprike, prstohvat češnjaka u prahu, sol i papar)

Tortilje za posluživanje

Dodaci po želji: kiselo vrhnje, salsa, guacamole, svježi korijander, kriške limete

Priprema korak po korak:

Zagrijte pećnicu: Zagrijte pećnicu na 200°C. Veliki lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Pripremite sastojke: Na pripremljeni lim stavite narezanu piletinu, paprike i luk. Začinite: Prelijte sve maslinovim uljem i pospite mješavinom začina. Rukama dobro promiješajte direktno na limu kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili. Pecite: Rasporedite sastojke u jednom sloju kako bi se sve ravnomjerno ispeklo. Pecite u zagrijanoj pećnici 20-25 minuta, ili dok piletina nije pečena, a povrće mekano i lagano karamelizirano. Poslužite: Dok se fajitas peku, zagrijte tortilje. Pečenu piletinu i povrće poslužite toplo u tortiljama uz dodatke po želji.

Od teksaških rančera do Instagrama

Iako su fajitas danas sinonim za meksičku kuhinju u restoranima diljem svijeta, njihovo je podrijetlo zapravo Tex-Mex. Priča o ovom jelu započinje tridesetih godina prošlog stoljeća s meksičkim rančevima, poznatim kao vaqueros, u Teksasu. Kao dio plaće, često su dobivali manje cijenjene komade govedine, poput juneće potrbušine. Kako bi žilavo meso učinili ukusnijim, marinirali su ga, pekli na otvorenoj vatri i posluživali s tortiljama. Sam naziv "fajita" dolazi od španjolske riječi "faja", što znači pojas ili traka, a odnosi se na oblik komada mesa. Jelo je steklo širu popularnost tek desetljećima kasnije.

POGLEDAJTE GALERIJU