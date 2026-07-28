Recept koji je oduševio Talijane: Spojio je svinjetinu s umakom od tune i dobio hit

Popularni talijanski kulinarski kanal GialloZafferano Loves Italy poznat je po tome što talijansku kuhinju čini dostupnom publici diljem svijeta. U videu chef Sebastian Fitarau priprema jelo po receptu koje na prvu zbunjuje - pečenu svinjetinu posluženu s kremastim umakom od tune. Iako kombinacija zvuči neobično riječ je o pravom kulinarskom pogotku, ali i ne tako nepoznatoj kombinaciji.

Svinjetina s umakom od tune (Maiale Tonnato)

Sastojci:

Za meso:

svinjska pisanica

maslinovo ulje

svježi ružmarin

kadulja

češnjak

bijelo vino

Za umak:

kuhana jaja

konzervirana tuna

kapari

slani inćuni

mesni temeljac

Za posluživanje:

kapari

#tuna #pork #foodtok ♬ Romantic Classical Piano Solo - FREDERIC BOUCHAL @giallolovesitaly Simple, rustic, and full of flavor 🌿🍖 This oven-roasted pork loin brings big Italian vibes with just a few ingredients! Perfect for a cozy Sunday lunch✨ @sebastian_fitarau Ingredients: 2.2 lb boneless pork loin (1 kg) 2 tablespoons extra virgin olive oil (2 cucchiai) 2 sprigs fresh rosemary (2 rametti) 2 sprigs fresh sage (2 rametti) 2 garlic cloves (2 spicchi) ½ cup dry white wine (1 bicchiere) Salt and black pepper, to taste (q.b.) For the sauce: 2 medium eggs 1 cup canned tuna in oil, drained (200 g) 1 teaspoon salt-packed capers, rinsed (5 g) 3 anchovy fillets in oil (3 filetti) ⅔ cup beef broth (150 g) Caper berries, to taste (for garnish) #giallolovesitaly

Priprema korak po korak:

Priprema mesa: Započnite začinjavanjem sočnog komada svinjske pisanice. U tavi na maslinovom ulju, zajedno sa svježim ružmarinom, kaduljom i češnjakom, zapecite meso sa svih strana kako bi dobilo zlatnu koricu. Pečenje: Nakon što je meso dobilo boju, tavu deglazirajte bijelim vinom. Meso zatim prebacite u posudu za pečenje i stavite u pećnicu dok ne bude pečeno. Pustite ga da se u potpunosti ohladi prije rezanja. Priprema umaka: Dok se meso peče i hladi, pripremite zvijezdu jela – gusti, kremasti umak. U posudi za blendanje spojite kuhana jaja, konzerviranu tunu, kapare, slane inćune i mesni temeljac. Štapnim mikserom sve pretvorite u glatku emulziju bogatog okusa. Posluživanje: Savršeno pečeno i ohlađeno meso narežite na iznimno tanke ploške. Na tanjur prvo rasporedite sloj umaka, preko njega elegantno složite ploške mesa, a zatim sve dodatno prelijte umakom od tune i reduciranim sokovima od pečenja. Ukrasite kaparima. Rezultat je jelo restoranske kvalitete koje izgleda rustikalno, a istovremeno iznimno profinjeno.

Neočekivani spoj bogate povijesti

Ovo jelo nije nova izmišljotina, već moderna i pristupačnija verzija slavnog talijanskog klasika - vitello tonnato. Tradicionalno, ovo jelo potječe iz regije Pijemont i priprema se od kuhane teletine koja se poslužuje hladna s umakom od tune. Zamjena skuplje teletine svinjetinom čini recept dostupnijim širem krugu ljudi.

Zanimljivo je da izvorne verzije recepta iz 18. stoljeća uopće nisu sadržavale tunu. Cilj je bio obraditi teletinu na način da okusom i teksturom podsjeća na tunu, koristeći inćune i kapare za postizanje željenog morskog okusa. Tuna je u recept dodana tek krajem 19. stoljeća, a kremasta tekstura nalik majonezi postala je popularna sredinom 20. stoljeća.

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