Recept autorice bestselera za sočan obrok od mljevenog mesa. Za pripremu treba svega 25 minuta

'Što skuhati?', vječno je pitanje koje svakodnevno postavljaju milijuni ljudi, a australska food blogerica Nicole Maguire ima odgovor koji je postao hit na internetu. Autorica kulinarskih bestselera podijelila je recept za "Nachos Beef Folded Wraps" - jelo koje obećava hrskavu i sočnu rapsodiju okusa, gotovu za samo 25 minuta. Idealno je to rješenje za užurbane radne tjedne kada nedostaje inspiracije.

Recept za Nachos Beef Folded Wraps

Sastojci:

Za nadjev od mljevenog mesa:

1 žlica maslinovog ulja

1 luk, sitno nasjeckan

500 g mljevene junetine

2 žlice paste od rajčice

2 žličice slatke paprike

2 žličice mljevenog kumina

1 žličica luka u prahu

1 žličica češnjaka u prahu

1 žličica sušenog origana

½ žličice morske soli

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

125 ml vode

Za chipotle majonezu:

160 g majoneze (može i grčki jogurt ili kiselo vrhnje)

1 žlica sjeckanog chipotlea u adobo umaku (može se zamijeniti s ½ žličice dimljene paprike)

1 žlica srirache (može se zamijeniti kečapom)

1 žlica svježeg soka limete

½ žličice luka u prahu

¼ žličice morske soli

Za slaganje:

4 velike tortilje

125 g naribanog cheddar sira

40 g lagano zdrobljenog kukuruznog čipsa

45 g naribane salate (npr. iceberg)

Priprema korak po korak:

Pripremite chipotle majonezu: U maloj zdjeli pomiješajte sve sastojke za majonezu. Dobro promiješajte i stavite sa strane. Skuhajte nadjev od mesa: U velikoj, dubokoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte nasjeckani luk i dinstajte 2 minute dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso i kuhajte 5-6 minuta, razbijajući ga kuhačom, dok ne posmeđi. Umiješajte pastu od rajčice, slatku papriku, kumin, luk i češnjak u prahu, origano, sol i papar. Kuhajte još minutu-dvije. Ulijte vodu i kuhajte dodatne 2 minute, dok veći dio vode ne ispari. Pustite da se smjesa malo ohladi kako tortilje ne bi postale gnjecave. Složite wrapove: Položite tortilju na dasku za rezanje. Zarežite je od sredine prema donjem rubu. Zamislite da je tortilja podijeljena na četiri četvrtine. Na gornju lijevu četvrtinu stavite sloj mesnog nadjeva i pospite zdrobljenim čipsom. Na gornju desnu četvrtinu stavite malo naribane salate i prelijte chipotle majonezom. Na donju desnu četvrtinu stavite naribani sir. Donja lijeva četvrtina ostaje prazna. Preklopite i zapecite: Počevši od prazne donje lijeve četvrtine, preklopite je prema gore preko gornje lijeve četvrtine (s mesom). Zatim taj dio preklopite preko gornje desne četvrtine (sa salatom). Na kraju, sve preklopite prema dolje preko donje desne četvrtine (sa sirom) kako biste dobili uredan trokut. Zagrijte čistu, suhu tavu na srednje jakoj vatri. Stavite preklopljeni wrap u tavu i pecite 2-3 minute sa svake strane, dok ne postane zlatno-smeđ i hrskav, a sir se ne otopi. Ponovite postupak s preostalim tortiljama i poslužite odmah.

"Ovo je točno ona vrsta večere na koju se oslanjam tijekom napornih tjedana jer koristi vrlo jednostavne sastojke", napisala je Maguire u opisu videa, dodavši kako ovakvi obroci "razbijaju monotoniju" i garantirano se pojedu bez prigovora. Da je recept pun pogodak, potvrđuju i oduševljeni komentari pratitelja. "Ovo je bilo ludo dobro. Moja djeca uvijek prigovaraju kad isprobavam 'viralne recepte' s interneta, ali ovaj su obožavali", napisala je jedna korisnica.

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